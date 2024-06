Chicca è scomparsa da casa: “Aiutateci a ritrovarla”

Grosseto. L’11 giugno scorso, dalla zona di via Clodia, a Grosseto, è scomparsa Chicca, un cane femmina di taglia piccola.

“Chicca era stata adottata da poco, è una canina paurosa – si legge nell’appello postato su Facebook da un’utente –. E’ riuscita a sfuggire al controllo dell’adottante a causa di uno spavento l’11 giugno da via Clodia. L’ultimo avvistamento è stato nella zona di via Ambra, nei pressi di Sapori di Toscana, poi il nulla…vicino c’è la ferrovia. E’ stata avvisata anche la Polizia Ferroviaria, oltre alla Polizia Stradale: nella zona c’è infatti anche una strada ad alto scorrimento. Sono otto giorni che non ci sono avvistamenti. In caso fosse vista, non va rincorsa e non bisogna cercare di prenderla, ma è indispensabile mandare una foto e la posizione al numero Whatsapp 347.3953719. Non indossa nè il collare, nè la pettorina”.