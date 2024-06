“Bimbi in Cava”: l’appuntamento dedicato ai più piccoli inaugura la Festa di Sole

Grosseto. Ogni festa di compleanno che si rispetti è fatta di giochi, musica e divertimento. E allora, come ogni anno, la Festa di Sole si apre con l’appuntamento dedicato ai più piccoli: “Bimbi in Cava“.

Il programma

Sabato 29 giugno, dalle 17.30 a dopo cena, un programma – realizzato con la collaborazione di Cuoricina Animazione – ricco di iniziative nel bellissimo prato della Cava di Roselle: si comincia con laboratori creativi, spettacoli e giochi; poi, alle 19.15, Storytime di Kids & Us, spettacolo interattivo in inglese che coinvolgerà grandi e bambini; alle 20 tutti a cena con un appetitoso menù a base di pasta al pomodoro, patatine fritte, pane e Nutella; alle 21 spettacolo Mago Pablo e, per finire, disco dance con Dj Ricky.

Sarà inoltre possibile, per chi lo vorrà, seguire la partita dei campionati europei di calcio Italia-Svizzera.

La giornata è ad ingresso gratuito e non servono prenotazioni. Per i bambini la cena è offerta, per gli adulti sarà a disposizione un menù griglieria.

Il ricavato di ‘Bimbi in Cava’ sarà devoluto all’associazione Milano25 Onlus di Zia Caterina per la manutenzione del Taxi SuperSoleCab intitolato a Maria Sole, per l’allestimento della Tana dei SuperEroi e per uno degli ultimi progetti in cantiere, “Berlino, alla ricerca di un koala in Europa” dedicato alla piccola SuperAnna.