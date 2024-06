Al via i soggiorni balneari: estate di mare e divertimento per i ragazzi della Fondazione Il Sole

Grosseto. Anche quest’anno, la Fondazione il Sole è lieta di annunciare i soggiorni estivi balneari 2024, che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto.

“Questo progetto è pensato per offrire ai ragazzi che frequentano le nostre attività occupazionali e riabilitative durante l’inverno due mesi di vacanza all’insegna del mare e del relax – si legge in una nota della Fondazione -. I nostri ragazzi trascorreranno le loro giornate presso due stabilimenti balneari di Marina di Grosseto: il Bagno Giglio e Moreno Beach. Questi luoghi non sono stati scelti a caso, ma con l’intento di favorire l’integrazione dei ragazzi con gli altri avventori, permettendo loro di vivere un’esperienza inclusiva e socializzante”.

Le giornate inizieranno con la partenza alle 9, a bordo del bus di linea di Autolinee Toscane, e si concluderanno con il rientro alla Fondazione alle 16.30. Il programma quotidiano è ricco di attività tipiche della vita balneare: passeggiate sulla spiaggia, giochi da spiaggia, momenti di relax e tanto divertimento.

“I soggiorni estivi sono un’attività storica della Fondazione il Sole e riscuotono sempre grande consenso tra i nostri iscritti – afferma il presidente della Fondazione -. Quest’anno, il progetto è stato reso possibile grazie al generoso supporto di due aziende, il Porto della Maremma e Tecnoseal, che desideriamo ringraziare profondamente“.

Il Porto della Maremma, grazie alla sensibilità della sua presidente Sabrina Lentini, ha offerto un supporto economico essenziale e ha messo a disposizione i locali interni del porto per i giorni in cui il tempo non permetterà di andare in spiaggia. Inoltre, i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a percorsi ed esperienze conoscitive all’interno della struttura.

“Un ringraziamento speciale va anche a Tecnoseal e al suo amministratore delegato Filippo Soffici, leader mondiale nella realizzazione di anodi sacrificali per imbarcazioni. La loro decisione di sostenere ulteriormente il nostro progetto di soggiorni estivi è stata fondamentale. Senza il supporto del Porto della Maremma e di Tecnoseal, quest’anno non saremmo riusciti a portare i nostri ragazzi al mare. Grazie di cuore da parte di tutto il Consiglio di Amministrazione,” conclude il presidente.

“Il Porto della Maremma accoglierà con enorme piacere la Fondazione il Sole confidando che ciò rappresenti un piccolo contributo per i suoi ragazzi”, afferma Sabrina Lentini, presidente del Porto della Maremma.

“Tecnoseal è da sempre vicina alla Fondazione il sole. Quest’anno siamo ben felici di affiancarla nel progetto dei soggiorni estivi per i suoi ragazzi. La solidarietà ed i progetti basati sull’integrazione sociale sono alla base della nostra governance. Siamo orgogliosi di essere parte di un progetto di responsabilità sociale così importante”, afferma Filippo Soffici, presidente e direttore generale dell’azienda Tecnoseal.

“I soggiorni estivi balneari rappresentano un’occasione unica per i nostri ragazzi di vivere un’estate indimenticabile, fatta di mare, sole e nuove amicizie – termina il presidente della Fondazione – . La Fondazione il Sole si impegna costantemente per offrire loro queste preziose opportunità di crescita e svago e il successo del progetto di quest’anno testimonia ancora una volta la forza della comunità e la generosità dei nostri sostenitori”.