“Stop alla caccia e agli animali nel circo”: al via la raccolta firme per il referendum

“Oggi, insieme all’associazione ‘Rispetto per tutti gli animali’ siamo stati a Roma, alla Corte di Cassazione, a depositare i quesiti per poter raccogliere le firme e poi arrivare al referendum”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’associazione Irriducibili liberazione animale Odv.

“I nostri obiettivi sono abolire la caccia in tutte le sue forme, impedire ai cacciatori di entrare nei terreni privati, eliminazione dell’uso degli animali nei circhi, abolizione dei giardini zoologici, abolizione della sperimentazione animale, abolizione delle manifestazioni storiche con l’uso degli animali, abolizione degli allevamenti intensivi. Un grande impegno per i prossimi 3 mesi, per arrivare al referendum serve la collaborazione di tutti, diffondere e far sapere agli altri cosa stiamo facendo per cambiare le cose in Italia, ma anche fare banchetti per raccogliere le firme – termina la nota -. Per chi vuole collaborare, potete contattare noi oppure l’associazione ‘Rispetto per tutti gli animali'”.