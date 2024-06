Il Grifone d’Oro 2024 assegnato a don Enzo Capitani

Grosseto. Il prossimo Grifone d’Oro sarà assegnato a don Enzo Capitani.

Sacerdote della diocesi di Grosseto, Capitani ha dedicato tutta la sua vita al contrasto alla povertà ed alla lotta all’emarginazione sociale. Si è distinto negli anni per il suo impegno, umanitario, culturale e spirituale.

Soddisfatti il sindaco e il presidente della Provincia di Grosseto.

“In un momento storico come quello attuale, caratterizzato dall’aumento del senso di solitudine e dall’emergere di nuove forme di povertà, conferire il Grifone d’Oro a don Enzo Capitani rafforza il senso di comunità ed è in linea con l’identità della città e della provincia di Grosseto. Questa terra è abitata da uomini e donne che hanno fatto della generosità, della solidarietà e dell’impegno civico la loro ragione di vita”, commenta il presidente della Provincia, Francesco Limatola.

“La convergenza di diverse situazioni rende questo Grifone d’Oro particolarmente pertinente ai tempi che stiamo vivendo. La pandemia, la guerra in Ucraina e le nuove povertà hanno accresciuto il senso di abbandono e isolamento. Grazie alla Caritas e a don Enzo Capitani queste problematiche vengono affrontate con serietà. Ricorre il cinquantenario della Caritas e credo che un Grifone d’Oro più appropriato di questo, che richiama l’anima e lo spirito di accoglienza di Grosseto, non potesse essere scelto”, dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Don Enzo Capitani

Don Enzo Capitani è nato a Monte Argentario il 2 agosto 1953 ed è stato ordinato sacerdote il 21 ottobre 1978.

E’ direttore di Caritas diocesana da oltre dieci anni e cappellano della casa circondariale da circa una trentina di anni. Attualmente è vice parroco al Cottolengo (dal 2003) e cura pastoralmente la parrocchia di Giuncarico.

In passato è stato vice parroco a San Giuseppe, poi parroco alla Santa Famiglia già prima della costruzione della chiesa. Da parroco, nel 1989 accolse Papa Giovanni Paolo II il 21 maggio in occasione della visita a Grosseto quando nel pomeriggio si recò alla Santa Famiglia per incontrare il laicato cattolico e le comunità religiose.

È stato per un triennio anche vice parroco a Castiglione della Pescaia (2000-2003). Attualmente e anche membro del consiglio presbiterale