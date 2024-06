Grossetofiere: bilancio in utile e nuovo Consiglio di Amministrazione

Grosseto. Alla guida di Grossetofiere è stato nominato presidente il direttore di Confagricoltura Grosseto, Paolo Rossi. Rinnovato completamente anche il Consiglio di amministrazione, che sarà composto dai consiglieri Alessandra Merli, Amedeo Vasellini, Daniela Piandelaghi ed Emiliano Calchetti.

Confermato presidente del Collegio sindacale Mario Veninata, insieme al sindaco revisore Marco Giusti; lascia dopo due mandati Irene Andreucci, sostituita da Alda Donati.

Come consuetudine, i soci pubblici Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Grosseto e amministrazione provinciale, che detengono la maggioranza del capitale sociale, hanno espresso le loro nomine in piena sintonia.

Il Consiglio uscente lascia Grossetofiere Fiere con solide basi per progettare un futuro ancora più radioso, il bilancio 2023 si è chiuso con un utile di 74.255 euro, secondo esercizio positivo nell’ultimo triennio di attività, in controtendenza con l’andamento degli altri centri fiera, reso possibile grazie ad alcune operazioni strategiche finanziarie che hanno permesso l’acquisto di un’ulteriore area antistante al centro fiere di 85.000 mq, che doterà il centro fiere di un’aria di proprietà dove poter realizzare i parcheggi e migliorare i servizi per tutti i fruitori delle manifestazioni. L’acquisto che aumenterà il valore immobiliare del centro fiere è avvenuto con risorse proprie, senza accendere mutui e senza pesare sulla compagine sociale.

Grossetofiere si appresta quindi ad affrontare nuove sfide in uno scenario fieristico completamente trasformato dalle conseguenze del Covid e dagli effetti macroeconomici non certo positivi, che hanno visto lievitare in maniera sensibile i costi della materia prima e quelli dei servizi logistici, a partire dai trasporti, con le inevitabili ripercussioni sulle adesioni delle aziende alle manifestazioni fieristiche.

I prossimi esercizi saranno molto impegnativi: i nuovi amministratori dovranno individuare un nuovo percorso che dovrà necessariamente passare attraverso un maggiore coinvolgimento dei soci ai programmi societari per programmare nuove iniziative di sviluppo territoriale e soprattutto per reperire le risorse necessarie alla loro realizzazione.

Grossetofiere è un’importante risorsa di promozione, capace di raggiungere migliaia di persone per trasportarle con i suoi eventi all’interno della Maremma e far apprezzare loro le bellezze di un territorio ancora poco conosciuto.

Concluse con un indiscusso successo di pubblico le due manifestazioni principali, Fiera del Madonnino e Game Fair Italia, Grossetofiere si appresta ad ultimare il suo palinsesto fieristico con la seconda edizione di Grosseto Motor Village, che si svolgerà nei giorni 12 e 13 ottobre, e Oltre Idea Sposi, programmata nei giorni 9 e 10 novembre.

“Guarderemo al lavoro già fatto – commenta il neopresidente, Paolo Rossi -, ma proiettati nel futuro, anche con nuove progettualità, purtroppo in passato sono state molte le fiere cancellate, fra le quali alcune meritavano sicuramente maggiore attenzione, da parte del tessuto economico locale. Quando si organizza una nuova fiera non c’è mai certezza del risultato, bisogna cercare di ridurre al massimo il rischio d’impresa con un atteggiamento però propositivo. Cercheremo di instaurare un dialogo continuo non solo con i nostri soci pubblici, ma con tutte le amministrazioni comunali della provincia, per far riappropriare Grossetofiere di quel ruolo per la quale fu costituita, al centro della promozione delle attività economiche del territorio maremmano.

Ci sono le basi per costruire un nuovo progetto, consolidando e migliorando dove possibile gli ottimi risultati ottenuti fino ad oggi, nella consapevolezza che l’infrastruttura fieristica è utilizzabile per pochi mesi all’anno e Grossetofiere è l’unica società che organizza attività al suo interno, in totale controtendenza con gli altri centri fiera nazionali.

Ai nostri soci di maggioranza chiederemo un aiuto per entrare con diritto a far parte del contesto fieristico regionale e spostare sul centro fiere grossetano le iniziative sostenute dalla Regione Toscana legate all’agroalimentare e al turismo, come fatto in passato con il Buy Tuscany on the road.

Ringrazio i soci per avermi offerto l’opportunità di restituire al territorio maremmano, a cui sono particolarmente legato, quanto mi ha dato fino ad oggi, nella speranza di portare un contributo importante per la crescita delle attività imprenditoriali locali.”

“Rivolgo un ringraziamento a tutto il Consiglio di Amministrazione uscente di Grossetofiere per il lavoro svolto in questo ultimo triennio, particolarmente difficile per le conseguenze della pandemia, ma affrontato con coraggio, che ha portato ad ottenere i risultati auspicati ed esprimo quindi soddisfazione per tutte le scelte effettuate e le strategie adottate per il centro fiere”: è il commento di Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, fra i soci di maggioranza della società.

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro al presidente Rossi e a tutti i consiglieri della società – prosegue Breda –. Questo rinnovo del Cda, le cui nomine sono state condivise dalle associazioni di categoria e dai soci pubblici, porterà qualcosa di nuovo e lavorando in sinergia tra i vari soggetti si potranno creare nuove opportunità, da un lato consolidando e facendo crescere quanto di importante fatto finora come la Fiera del Madonnino ed il Game Fair, dall’altro realizzando nuove iniziative da parte dell’unica società di promozione della provincia grossetana in cui come Camera di Commercio crediamo molto e continueremo ad impegnarci”.

“Grossetofiere ha un potenziale di crescita che è nostra intenzione accompagnare, lavorando in sinergia con la società e le altre istituzioni – afferma il presidente della Provincia, Franceso Limatola –. La Maremma deve essere riconosciuta nel panorama nazionale e internazionale come la capitale dell’agroalimentare di qualità e Grossetofiere diventa fondamentale per raccontare la nostra terra attraverso gli eventi fieristici.”

Prosegue il sindaco del Comune di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Desidero innanzitutto ringraziare il presidente uscente e l’intero Consiglio di Amministrazione per l’impegno e la dedizione dimostrati durante lo svolgimento del loro mandato. Si tratta di un lavoro che ha permesso a Grossetofiere di raggiungere importanti traguardi, come dimostrato dal bilancio 2023, che si è chiuso con un utile significativo, e dall’acquisto strategico di nuovi terreni per migliorare l’infrastruttura fieristica.

Auguro al nuovo presidente, Paolo Rossi, e ai nuovi consiglieri Alessandra Merli, Amedeo Vasellini, Daniela Piandelaghi ed Emiliano Calchetti un proficuo e brillante mandato. Sono certo che, sotto la loro guida, Grossetofiere continuerà a crescere e a svolgere un ruolo cruciale nella promozione economica e culturale del nostro territorio.

Grossetofiere rappresenta un’importante risorsa, capace di attrarre migliaia di visitatori e di valorizzare le bellezze della Maremma. Siamo consapevoli delle sfide future, ma siamo fiduciosi che il nuovo direttivo saprà affrontarle con determinazione e innovazione, garantendo il continuo sviluppo e successo delle nostre fiere”.