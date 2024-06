Festa dei Grest: 500 bambini e ragazzi invadono il centro storico

Grosseto. Un’invasione colorata e festosa di bambini, ragazzi e giovani ha animato, questa mattina, piazza Duomo, a Grosseto, per la festa diocesana dei Grest, i gruppi estivi che varie parrocchie della diocesi di Grosseto offrono come occasione di svago e di crescita per i ragazzi e di sostegno alle famiglie al termine dell’anno scolastico.

Alla festa diocesana dei Grest ha partecipato la quasi totalità delle parrocchie che stanno svolgendo o si accingono ad iniziare questa esperienza. Tante magliette colorate, il vociare dei ragazzi, i canti, il saluto del vescovo Giovanni, poi i ragazzi – almeno 500 – si sono divisi in sette gruppi per svolgere attività e giochi in altrettanti spazi della città: da piazza san Francesco al Giardino dell’archeologia, al bastione del cinghialino, al bastione Garibaldi, al parco della rimembranza. Tutto fino all’ora di pranzo, quando ciascun gruppo ha fatto rientro nella propria parrocchia.

I Grest non sono un’attività separata dal resto delle proposte educative che le comunità parrocchiali svolgono nel corso dell’anno. Si tratta, invece, di una loro prosecuzione in chiave e forme diverse, legate al periodo estivo, ma con una valenza educativa ineliminabile. Non si tratta infatti solo di “tenere” i bambini mentre i genitori sono a lavoro, ma di far loro vivere un’esperienza concreta di comunità.

Lo ha ribadito anche il vescovo Giovanni portando il suo saluto ai ragazzi: “Siete venuti qui per stare insieme e vedete com’è bello stare con gli altri! A questo servono il Grest e le tante attività che fate nelle vostre parrocchie: imparare che è bello stare insieme”.

Quest’anno il tema che coinvolge la quasi totalità dei Grest parrocchiali è “Via vai”, elaborato dagli Oratori lombardi. L’idea di fondo – offerta attraverso giochi di gruppo, attività, canti, musica e altro – è di porgere ai ragazzi l’occasione per prendersi per mano ed educarsi a camminare, a scoprire il valore di una quotidianità vissuta a passo d’uomo. Il cammino, infatti, costituisce uno dei paradigmi più utilizzati per narrare l’esperienza umana: la vita dell’uomo è sempre cammino attraverso la realtà dentro la quale tutto capita, scopriamo e sopportiamo, progettiamo e realizziamo, spinti da qualcosa, in compagnia di altri.

Nel corso del Grest, poi, ai ragazzi vengono offerte anche alcune uscite al mare e, come da alcuni anni, una giornata intitolata “I tesori del Grest”: ogni anno i ragazzi vengono portati a conoscere una piccola realtà del territorio, che è appunto un tesoro dal punto di vista storico, artistico e di fede. Quest’anno la meta sarà Scarlino.