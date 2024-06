Festa del Grest: i bambini e i ragazzi invadono il centro storico

Grosseto. Domani, martedì 18 giugno, nella mattinata, il centro storico di Grosseto sarà “invaso” dai bambini e ragazzi che stanno partecipando ai Grest in varie parrocchie della Diocesi di Grosseto.

Il programma

Alle 9.30 i ragazzi si raduneranno in piazza Duomo, dove riceveranno il saluto del Vescovo.

Poi, verranno divisi in 7 squadre di circa 100 ragazzi ed effettueranno giochi ed attività in 7 luoghi diversi del centro storico, guidati da un gruppo di animatori. Alle 12 momento conclusivo di nuovo in piazza Duomo.

Foto di repertorio