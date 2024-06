Inaugurato lo stabilimento balneare della Polizia: ecco i servizi offerti

Grosseto. Questa mattina, mercoledì 12 giugno, nella splendida cornice di Marina di Grosseto, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del centro balneare della Polizia di Stato per la stagione estiva 2024.

Gli onori di casa da parte del Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, che ha tenuto un breve discorso di ringraziamento alla presenza degli ospiti della struttura, del gestore privato della struttura e di una rappresentanza della Questura di Grosseto.

Presso il centro balneare della Polizia di Stato, attivo dal 1° giugno fino al 15 settembre con orario dalle 8.30 alle 19.30, sarà possibile usufruire di tutti i servizi di spiaggia quali cabine, ombrelloni, lettini, sdraio, servizio bar, giochi per i bambini e per attività sportive.

Il centro balneare della Polizia di Stato, che si inserisce nell’ambito delle attività del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed in particolare del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato volte a garantire il benessere psicofisico del personale anche al di fuori degli ambienti di lavoro, non svolge solo un servizio per lo svago e il benessere a ristoro dei gravosi impegni istituzionali delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e dei propri familiari, ma rappresenta anche un momento di solidarietà: infatti, parte dei proventi dell’affitto del centro balneare verranno, come negli anni passati, destinati al progetto “Piano di assistenza continuativa Marco Valerio”, per l’assistenza ai figli minori degli operatori della Polizia di Stato affetti da gravi patologie ad andamento cronico e agli orfani che versano in situazioni di difficoltà.

Il lido della Polizia di Stato di Marina di Grosseto, nel tempo, è diventato una vera e propria istituzione del territorio: costruito alla fine degli anni ’50 e rinnovato nel tempo, in questi anni è riuscito a coniugare un servizio “a prezzo calmierato” per le vacanze estive senza però trascurare la solidarietà.

Al centro balneare sono ammessi i dipendenti in servizio della Polizia di Stato, di tutti i ruoli, il personale in quiescenza, i dipendenti dell’amministrazione civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza insieme ai propri nuclei familiari; le vedove e i vedovi, gli orfani di caduti in servizio, nonché altri parenti ed affini dei dipendenti (genitori, suoceri, figli non conviventi, generi, nuore, cognate, sorelle, fratelli, nipoti di 3° grado che possono accedere se presentati dal dipendente avente diritto). Sono ammessi, inoltre, il personale civile in servizio nella locale Prefettura, gli appartenenti ad associazioni, enti locali, altre amministrazioni appartenenti ad altre Forze di Polizia e Forze Armate.

Possono infine accedere gli “ospiti” dei dipendenti, sempre che da questi ultimi presentati e accreditati, ma anche gli “ospiti occasionali”, ossia che accendono al centro balneare occasionalmente e non per l’intera stagione se accompagnati dai “dipendenti” e “convenzionati”.

Per prenotazioni, abbonamenti o altre informazioni su tariffe e modalità di accesso è possibile rivolgersi direttamente al centro balneare o al numero 0564.37069.