Inaugurazione dell’opera artistica e incontro con suor Maria Gloria Riva: doppio appuntamento al Crocifisso

Grosseto. “Giorni intensi“. E’ così che don Roberto Nelli, parroco del SS. Crocifisso a Grosseto, definisce il periodo che la parrocchia sta vivendo: la festa della Beata Vergine Maria, invocata con il titolo di Sede della Sapienza, celebrata l’8 giugno; l’installazione dell’opera artistica che abbellirà il tabernacolo; la festa del pane e la giornata della comunità, che chiuderà l’anno pastorale. Tanti momenti che hanno visto e vedranno coinvolta la parrocchia di via Lavagnini fino alla metà di giugno.

Momento centrale sarà, appunto, mercoledì 12 giugno, quando alle 21 avrà luogo la cerimonia per l’inaugurazione dell’opera artistica che adornerà il tabernacolo della chiesa. Si tratta di un’opera realizzata dall’artista Gino Filippeschi, che sarà presente alla serata. Originario di Montepulciano, Filippeschi ha una vastissima produzione artistica fra pitture, sculture e bassorilievi in marmo, travertino, ottone, fusioni in bronzo, ceramiche invetriate, vetrate legate a piombo, vetrofusioni e mosaici. La sua attività va avanti dal 1974. Oltre a numerose mostre, ha realizzato la vetrata artistica per la cappella del Pontificio Istituto Polacco a Roma (1988); le vetrate per l’abside e per le navate della nuova chiesa della congregazione delle Figlie di nostra Signora del Sacro Cuore, sempre nella Capitale; una vetrata artistica in vetrofusione a Gerusalemme, oltre a numerose sculture.

L’inaugurazione dell’opera realizzata per la chiesa del SS. Crocifisso sarà l’occasione per una serata di riflessione su “Lo stupore di una Presenza”: quella dell’Eucaristia custodita nel tabernacolo. Sarà suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte legata alla nostra Diocesi per le sue ripetute e sempre molto apprezzate partecipazioni alla Settimana della Bellezza, a offrire una meditazione artistico-spirituale sul tema.

Il terzo appuntamento sarà sabato 15 giugno, quando la parrocchia di via Lavagnini proporrà la festa del pane, un’occasione per dialogare con altre culture e vivere la “convivialità delle differenze”. Diverse comunità presenti sul territorio, infatti, avranno modo di raccontarsi e presentarsi, poi ognuna si scambierà il pane, realizzato secondo le ricette e le tradizioni di ogni Paese, assieme ad un buffet a base di pietanze con prodotti offerti da ogni comunità. La giornata inizierà alle 10 con l’accoglienza, poi l’esibizione della Filarmonica di Grosseto e la testimonianza di una studentessa proveniente da Rondine-Cittadella della Pace.