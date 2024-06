Grosseto. L’amministrazione comunale ha rilasciato l’autorizzazione per l’installazione di tre attrazioni dello spettacolo viaggiante all’interno del campo sportivo di Rispescia.

In occasione della “Festa dello Sport 2024”, per tutti i fine settimana di luglio e dal giovedì alla domenica per la seconda e la terza settimana del mese, sarà aperto un parco giochi con uno scivolo gonfiabile, una giostra con seggiolini volanti e una con tiri meccanici.