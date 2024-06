Stop alla preghiera sul marciapiede: il Tar dà ragione al Comune di Grosseto

Grosseto. Il Tar della Toscana, sezione terza, ha emesso l’ordinanza sul ricorso presentato dall’associazione Faizan e Madina contro il Comune di Grosseto per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale 182 del 27 febbraio scorso, dove il Comune ha ingiunto il divieto di effettuare attività di culto in quei locali.

“A una sommaria cognizione, il ricorso non presenta profili di fondatezza – si legge nell’ordinanza -, sembrando sufficientemente comprovato l’uso dei locali in difformità dalla loro destinazione d’uso come deposito-magazzino, con sensibile aumento del carico urbanistico. Il Tar ritiene pertanto di dover respingere l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato”.