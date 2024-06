Un mercato di prodotti agricoli nella frazione: ecco dove e quando

Grosseto. Approvata la richiesta di autorizzazione della Cia per la realizzazione di un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, inquadrato nell’ambito della progettualità “Filiera corta“.

Dal 17 giugno al 6 settembre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì potranno essere allestiti un massimo di 3 banchi di vendita nella zona di parcheggio situata in via della Sogliola, presso l’angolo con via del Delfino, nella frazione di Principina a Mare.

Si tratta dunque di un’ulteriore opportunità a favore di residenti e turisti.