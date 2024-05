Al via il corso online per dog sitter: ecco come partecipare

Grosseto. Aperte le iscrizioni online per il corso certificato Uni Iso 9001 e Iso 21001:2018 per dog sitter.

Anche a Grosseto, la Scuola di cinotecnica italiana, in collaborazione con la Scuola alta formazione, agenzia accreditata dalla Regione Toscana con codice OF0360, ha deciso di dare un’opportunità formativa a tutte quelle persone che amano gli animali, che si vorranno dedicare alla futura professione di dog sitter. Il corso sarà svolto totalmente online, con massima flessibilità nella fruizione da parte del partecipante, il quale potrà seguire le lezioni agli orari che preferisce.

Il dog sitter è una qualifica sempre più richiesta nel settore del pet e cura degli animali da compagnia. Un settore in fortissima espansione. Ma vediamo, in “pillole”, di che cosa si occupa effettivamente un dog sitter.

“Il dog sitter – spiega il dottor Alessio Pernazza, esperto del settore – è una persona che, una volta formata, avrà una particolare preparazione nel prendersi cura di animali da compagnia come i cani, come ad esempio quando i proprietari degli stessi non possono farlo direttamente per svariati motivi. Il servizio può includere, ad esempio, attività come quella di provvedere a nutrire il cane, portarlo a fare una passeggiata, giocare con lo stesso, assicurarsi che abbia acqua fresca e in generale per garantire la cura e benessere dell’animale durante l’assenza del proprietario”.

“I dog sitter – prosegue Pernazza – hanno la possibilità di lavorare sia come liberi professionisti, sia in strutture di accoglienza per animali, offrendo così il proprio servizio. L’obiettivo principale del dog-sitter rimane comunque quello di garantire benessere e sicurezza del cane affidatogli. Pertanto, il ruolo del dog sitter è molto importante, in special modo per tutti quei proprietari di cani che necessitano di assistenza durante i loro periodi di assenza: vacanze, viaggi d’affari, malattie, o altre situazioni in cui non è possibile avere con sé il proprio cane”.

La partecipazione al corso prevede una quota di 350 euro, che può essere versata anche in due rate.

A fine corso, verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale dopo il superamento dell’esame teorico, che comproverà la formazione acquisita dal futuro dog sitter.

Per informazioni e iscrizioni al corso, scrivere all’indirizzo mail info@certificazionecinotecnica.it.