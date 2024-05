Campionati italiani di ciclismo: le associazioni incontrano Comune e Municipale

Grosseto. Si è svolto in data odierna il tavolo di concertazione ed informazione per quanto riguarda lo svolgimento dei campionati italiani di ciclismo su strada, in programma il prossimo mese, esattamente il 19 e 20 giugno, nel comune di Grosseto.

Confesercenti e Confcommercio Grosseto, insieme alle altre associazioni di categoria presenti, hanno potuto ascoltare i dettagli organizzativi della manifestazione, porre le proprie domande agli organizzatori ed al Comandante della Polizia Municipale, soprattutto rispetto alle principali criticità, purtroppo immancabili per una manifestazione che ha delle conseguenze sulla viabilità stradale, oltre a mettersi a disposizione per un’informazione capillare nei confronti delle imprese associate di tutti i settori economici, per permettere alle aziende di informare clientela e fornitori, e conoscere così eventuali disagi, per potersi organizzare di conseguenza.

“Le due associazioni di categoria provinciali del commercio e del turismo plaudono tale metodo di lavoro, attribuendo tale onere di regia all’amministrazione comunale, e rimangono come sempre a disposizione per impegnarci a valorizzare gli aspetti positivi e limitare gli eventuali disagi nei confronti di ogni manifestazione, soprattutto quelle maggiormente attrattrici e generatori di flussi turistici più o meno importanti”: questo il breve commento di Andrea Biondi e Gabriella Orlando, rispettivamente alla direzione di Confesercenti e Confcommercio Grosseto.

Nelle prossime settimane saranno diffuse tutte le informazioni utili, attraverso una grafica chiara e semplice, che le associazioni di categoria si sono impegnate a diffondere, esattamente come il Comune farà attraverso i propri canali, nei confronti di cittadini ed imprese locali.