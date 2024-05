Meeting della solidarietà: 12 volontari grossetani protagonisti all’iniziativa di Anpas

Grosseto. Questo fine settimana a San Rossore (Pisa) si tiene il XVIII Meeting della solidarietà di Anpas Toscana. Un appuntamento annuale, nel corso del quale le squadre Anpas delle diverse zone in cui è suddivisa la Toscana si confrontano in una “competizione” per testare le abilità acquisite nei diversi settori di intervento della protezione civile, dal corso sanitario all’allestimento della parte logistica, dalla simulazione delle calamità agli interventi antincendio. In contemporanea si svolgono anche le “soccorsiadi” e i “MayDays”.

«Anpas Humanitas Grosseto, inquadrata nella squadra dell’area grossetana insieme a Massa Marittima e Roccatederighi – spiega Angela Pavone, responsabile dei volontari del comitato esecutivo dell’associazione –, partecipa quest’anno con 12 volontari al campo organizzato nel parco di San Rossore Massaciuccoli. L’associazione sta facendo un lavoro importante di formazione per un gruppo di volontari che sta crescendo, con l’obiettivo di avere più figure esperte nelle diverse specializzazioni per gl’interventi di soccorso sanitario e in occasione di maxi emergenze. L’obiettivo che ci siamo dati, infatti, è quello di innalzare il livello operativo delle nostre squadre. Un grazie sincero a chi mette a disposizione il proprio tempo libero per aggiornarsi ed essere efficiente al momento del bisogno».

Il gruppo che da venerdì è impegnato al campo del XVIII Meeting della solidarietà è composto da Serena Pieri, Francesco Fiorini, Giada Cipollini, Chiara Bonfiglioli, Marco Fioravanti, Luca Venturi, Alfredo Angiolini, Beatrice Del Dottore e Mirko Benetello, Dino Fiorini, Riccardo Macchi e Florin Cretu.

Partecipano al torneo di cucina Asso di picche – Piatti più veloci da realizzare e a Calcio balilla umano – Soccorsiadi.