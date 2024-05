Disabilità, il garante: “Rifiuti abbandonati sono ostacoli per persone fragili”

Grosseto. “Ho ricevuto numerose segnalazioni e preoccupazioni, in qualità di garante della disabilità del Comune di Grosseto, in merito ai rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti. Le ultime segnalazioni riguardano i quartieri di Gorarelli e Barbanella, ma ance via Ferrucci, proprio davanti alla sede della sezione di Grosseto dell’Unione italiana ciechi“.

A dichiararlo, in una lettera inviata alla nostra redazione, è Diego Montani.

“I rifiuti ingombranti abbandonati rappresentano, oltre che un problema di decoro urbano, un pericoloso ostacolo per tutte le persone fragili – spiega Montani –. Ormai camminare su un marciapiede in prossimità dei bidoni della spazzatura è diventata un’ impresa: non mi riferisco sono alle persone disabili in carrozzina, ipovedenti o con difficoltà di deambulazione, ma anche a tutte le categorie fragili di cittadini, come genitori con il passeggino, bambini e anziani”.

“La situazione è molto delicata e richiede un concreto intervento da parte degli uffici competenti, già contattati da me in qualità di garante”, termina Montani.