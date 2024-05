Cosa fare in Maremma: eventi enogastronomici di fine maggio

Grosseto. Sapori e tradizioni per gli ultimi due fine settimana di maggio in Maremma: fragole a Marsiliana, lasagne a Montenero d’Orcia e vino in tutta la regione con Cantine Aperte. Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’enogastronomia e per chi desidera immergersi nell’atmosfera autentica di questa terra ricca di storia e cultura. Il prossimo weekend, specialmente, rappresenta l’ultimo saluto alla primavera, bello da vivere prima che la stagione estiva prenda il via con nuovi eventi e festeggiamenti.

Marsiliana celebra la fragola: 50ª edizione della Sagra della Fragola

La 50ª edizione della Sagra della Fragola a Marsiliana, frazione di Manciano, in programma nel weekend da venerdì 17 maggio a domenica 26 maggio, celebra il frutto simbolo della primavera con un programma ricco di eventi. Stand gastronomici proporranno piatti tipici della Maremma, accompagnati dai rinomati vini locali. Durante le serate, il borgo si animerà con musica dal vivo e spettacoli di intrattenimento per tutte le età. Un’esperienza culinaria che culmina con le fragole, servite con panna o yogurt per concludere in dolcezza ogni pasto. Il culmine della sagra sarà domenica 26 maggio con uno spettacolare show pirotecnico alle 23:30. Partecipare a questo evento è un’opportunità per godersi non solo le delizie culinarie, ma anche la bellezza del borgo e la calorosa accoglienza della comunità locale.

Montenero d’Orcia: sapori e tradizioni alla Sagra della Lasagna

A Montenero d’Orcia, frazione di Castel del Piano, il fine settimana del 25 e 26 maggio sarà all’insegna della tradizione con l’avvio della Sagra della Lasagna che si concluderà domenica 2 giugno. Questa sagra celebra la lasagna fatta in casa, preparata secondo ricette tradizionali e arricchita da un ragù preparato con ingredienti delle aziende agricole locali. Gli stand gastronomici, aperti ogni sera e la domenica anche a pranzo, offriranno non solo lasagne, ma anche altre specialità culinarie, accompagnate dai vini Doc di Montecucco selezionati da esperti enologi. La festa includerà musica dal vivo e, nella giornata di domenica 2 giugno, la tradizionale “Pintata del Rotolo”, il Palio fra le quattro contrade del Paese.

Cantine Aperte: al via le degustazioni in tutta la Maremma

Un weekend all’insegna del vino con Cantine Aperte 2024, l’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino. Aziende vitivinicole di tutta la Maremma apriranno le loro porte per degustazioni, visite guidate, laboratori sensoriali e tante altre attività. È un’occasione unica per scoprire i segreti della produzione del vino e per immergersi nei paesaggi mozzafiato della regione. Gli enoturisti potranno partecipare a tour guidati tra i vigneti, picnic tra i filari, aperitivi al tramonto e incontri con i produttori locali.

Le cantine maremmane che parteciperanno all’iniziativa sono: