Lotta all’esercizio abusivo delle professioni: forze dell’ordine e associazioni uniscono le forze

Grosseto. Controlli, campagne informative e interventi per tutelare la salute dei cittadini e la leale concorrenza con le molte imprese che svolgono la loro attività nel rispetto della normativa di settore.

È quanto emerso dal Tavolo di lavoro che si è insediato ieri pomeriggio in Prefettura, al quale hanno partecipato i vertici delle Forze di polizia, della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, del Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Sud Est, oltre ai rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato Imprese, Cna.

Il Tavolo, che si riunirà periodicamente, intende fronteggiare il fenomeno dell’abusivismo attraverso una strategia comune di interventi tra le Forze di polizia e le associazioni di categoria. L’obiettivo è la tutela di chi esercita legalmente la propria professione, ma anche dell’utente finale delle prestazioni “abusive”, spesso non del tutto consapevole dei rischi a livello giuridico e di salute cui si espone usufruendo di questi servizi.

La volontà unanime dei soggetti coinvolti è la salvaguardia di chi opera correttamente e la sicurezza che l’operare nella legalità è in grado di garantire. I professionisti, per osservare la normativa di settore e assicurare la salute dei consumatori, sono sottoposti ai vincoli e ai divieti imposti dalla legge, sostenendo costi che chi eroga prestazioni non qualificate non sopportata. In questo ambito, la tutela della legalità diventa tutela dell’economia locale e della salute delle persone.

Saranno avviate forme di coordinamento istituzionale per una costante attività di controllo del fenomeno, di rispetto delle specifiche normative vigenti e di repressione degli illeciti, anche con il coinvolgimento dei sindaci del territorio.