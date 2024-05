Fondazione del Consiglio nazionale degli ingegneri: un maremmano nel direttivo del Dipartimento Innovazione

Grosseto. Prestigiosa nomina per il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Grosseto, Enrico Romualdi, che è entrato a far parte del direttivo del Dipartimento Innovazione della Fondazione del Consiglio nazionale dell’Ordine degli ingegneri. Nei giorni scorsi Romualdi si è recato a Roma in occasione del primo incontro di insediamento. Siedono nel direttivo, insieme a lui, Carlo Raucci (presidente); Marco Allegretti, Elisa Brolli, Vincenzo Decarlo, Gigi De Filippis, Vitaliano Pascasi, Massimo Staniscia e Sandro Gatta.

“Sono onorato di essere stato scelto dal Consiglio nazionale degli ingegneri per far parte della squadra di lavoro del Dipartimento Innovazione – afferma l’ingegner Enrico Romualdi –, che svolge un ruolo importante, occupandosi dell’impatto delle nuove tecnologie sulla società civile. Ci occuperemo di temi di grande attualità e in continua evoluzione, come quelli della transizione ecologica e digitale e dell’intelligenza artificiale. L’innovazione è il cuore pulsante di ogni settore dell’ingegneria e l’obiettivo del Dipartimento sarà quello di stimolare la riflessione e il dibattito a sostegno dell’attività del Consiglio nazionale degli ingegneri. Sarà per me un ulteriore stimolo per portare all’attenzione nazionale le istanze del nostro territorio.”