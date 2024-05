Aria di primavera, aria di nuove opportunità: “Second hand market” al Molino Hub

Grosseto. Sabato 11 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22, l’aria frizzante della primavera porta con sé nuove opportunità da non perdere al centro culturale Molino Hub in via del Molino a vento 17, nel suggestivo contesto del Bastione del cinghialino sulle mura medicee di Grosseto.

Il “Second hand market” è un’autentica esperienza per gli appassionati del vintage e della sostenibilità, dove ogni oggetto racconta una storia e offre nuove opportunità di stile e creatività.

Al suo ingresso, i partecipanti entrano in un coinvolgente gioco di scambio, con una valuta speciale appositamente ideata per l’evento, che permette ai visitatori di esplorare il market e dare nuova vita agli oggetti, creando un circolo virtuoso di consumo responsabile e di riuso consapevole.

Molino Hub offre ancora una volta nuove opportunità per condividere idee e creatività, con momenti di socialità e condivisione, di spensieratezza e scoperta. Un luogo intimo e suggestivo dove poter immergersi nelle varie forme della cultura e gustare ogni sfumatura dell’arte.

Per informazioni: info@collettivoclan.it – Facebook/Instagram: @collettivoclan @molinohub.