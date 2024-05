Tecnologie digitali: ecco il corso gratuito di Adiconsum per supportare la cittadinanza

Grosseto. Si terrà venerdì 10 maggio, alle 9.30, nella sala riunioni della sede Cisl di Grosseto, in via Senegal 25, l’evento organizzato da Adiconsum Toscana e rivolto principalmente agli over 65 e a tutti coloro che desiderano avere un aiuto per accedere e utilizzare i servizi online, come ad esempio lo Spid o la carta di identità elettronica.

L’iniziativa è gratuita e rientra nel progetto “Esercitare la cittadinanza alle tecnologie digitali” di Adiconsum Toscana per Digitalmentis, realizzato con il supporto della Regione Toscana e finanziato dal Fondo Mimit per i consumatori.

Oltre all’incontro in presenza, il progetto prevede per i cittadini che lo vorranno anche 12 webinar online gratuiti su come muoversi nel mondo del web, l’assistenza da parte di professionisti informatici e lezioni registrate da seguire direttamente dal proprio computer o dal proprio cellulare. Sarà possibile imparare ad utilizzare lo Spid e la Cie, ad esempio, o capire come acquistare online un biglietto del treno, oppure del cinema o del teatro, come navigare evitando le truffe online o come utilizzare l’applicazione Toscana Salute per prenotare una visita medica o scaricare una ricetta, e molti altri servizi ancora. È possibile iscriversi all’evento il giorno dell’iniziativa oppure inviando una mail a toscana@adiconsum.it.

Adiconsum è un’associazione dei consumatori e di promozione sociale promossa dalla Cisl e riconosciuta dalla legge. Si batte contro gli abusi e i soprusi a danno dei consumatori (pubblicità ingannevoli, pratiche scorrette, raggiri e truffe) affinché vengano riconosciuti i loro diritti ad essere informati e difesi contro le pratiche commerciali scorrette, contro le truffe, le multe ingiuste, le bollette pazze e i contratti non chiari.