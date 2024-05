“E’ questo il fiore”: Isgrec, Anpi e Comuni organizzano eventi artistici nei luoghi della Resistenza

Grosseto. “E’ questo il fiore… Musica, parole, pensieri nei luoghi della Resistenza” è un’iniziativa che nasce dalla volontà di tanti soggetti, in collaborazione con le Anpi e i Comuni di tutto il territorio provinciale e grazie alla disponibilità dell’Accademia mutamenti e di numerosi artisti e musicisti.

Un programma di 6 eventi nei luoghi che conservano memoria della Resistenza in provincia di Grosseto, che si dipanerà fra maggio e giugno, ricordando gli eventi di 80 anni fa che hanno permesso la Liberazione del nostro territorio: all’inquadramento storico si affiancheranno le letture e la musica degli artisti coinvolti, per un momento di riflessione e ricordo dedicato ad alcuni partigiani di Maremma.

Il programma

Si inizia con i primi 3 incontri a maggio: il primo appuntamento è a Montemerano (via delle Vecchie scuole – Castello), il 7 maggio alle 17.30, con la musica di Stefano “Cocco” Cantini e Giuditta Scorcelletti e con le letture recitate da Sara Donzelli dell’Accademia Mutamenti, in collaborazione con l’Accademia del libro di Montemerano e con le sezioni dell’Anpi di Manciano “P. Casciani” di Pitigliano-Sorano, Scansano, saranno ricordate le figure del Tenente Gino e del soldato Giovanni.

L’8 maggio si prosegue a Cinigiano (al cimitero, nella cappella di Alfiero Grazi), sempre alle 17.30, per un ricordo del martire d’Istia Alfiero Grazi e del disertore austriaco “Gino”, unico sopravvissuto alla strage di Maiano Lavacchio, che affrescò la cappella in memoria dell’amico scomparso, in collaborazione con il Comune di Cinigiano e le sezioni Anpi “A. Colombini” di Monticello Amiata, “E. Palazzoli” e “C. Nespolo” di Grosseto. Musica e letture a cura di Stefano “Cocco”Cantini e Sara Donzelli (Accademia Mutamenti).

Le prime tre tappe del programma si concludono a Ribolla, nel Comune di Roccastrada, nell’ambito dell’ampio programma organizzato dal Comune per la celebrazione dell’80esimo della Resistenza. Appuntamento al cippo di Rutilio Panerati, partigiano (Ribolla, località Casetta Papi) con Stefano “Cocco” Cantini e l’attrice fiorentina Daniela Morozzi, in collaborazione con l’Anpi, sezione di Roccastrada.

Per informazioni: e-mail segreteria@isgrec.it, tel. 0564.415219