Tornano le solenni feste quinquennali della Madonna delle Grazie: il programma delle celebrazioni

Grosseto. La diocesi di Grosseto è alla vigilia delle feste quinquennali in onore della Madonna delle Grazie, patrona – con San Lorenzo – della città e della Diocesi.

La festa si tiene ogni anno la prima domenica di maggio; poi, ogni cinque anni viene solennizzata in modo speciale. Così sarà anche quest’anno.

La festa è organizzata dalla Congregazione Madonna delle Grazie e dal Capitolo della Cattedrale.

Nell’anno in cui la Diocesi ricorda il 50esimo di costituzione della Caritas, il vescovo Giovanni ha desiderato che anche la festa mariana della città e della diocesi si legasse a questa particolare ricorrenza per essere aiutati dalla storia e dalla testimonianza di Maria a recuperare continuamente quella sollecitudine al servizio e all’amore, che è tratto specifico della Madre di Dio. Per questo, il 5 maggio, a presiedere il Pontificale solenne alle 17 in cattedrale, sarà monsignor Carlo Roberto Maria Radaelli, arcivescovo metropolita di Gorizia e presidente di Caritas italiana e della commissione episcopale per il servizio della carità e la salute.

Nato a Milano il 23 giugno 1956, monsignor Radaelli è presbitero dal 1980. L’8 aprile 2004 è eletto alla Chiesa titolare di Lambesi e nominato ausiliare di Milano. Riceve l’ordinazione episcopale il 5 giugno dello stesso anno. Il 28 giugno 2012 è promosso arcivescovo di Gorizia.

Sabato 4 maggio, nella Messa delle 18, in diretta su Tv9, il primo gesto della festa: l’offerta dell’olio per la lampada votiva che arde quotidianamente dinanzi all’icona quattrocentesca di Matteo di Giovanni. Quest’anno l’olio è offerto dalla parrocchia del Sacro Cuore.

La festa solenne

Domenica 5 maggio le parrocchie della Diocesi si ritroveranno alle 16.30 in tre punti diversi del centro storico.

Le parrocchie della zona urbana in piazza San Francesco; le parrocchie della Vicarìa collinare-costiera (Roccatederighi, Sassofortino, Boccheggiano, Ribolla, Tatti, Torniella, Montemassi, Sticciano, Montepescali, Olmini, Roccastrada, Bagno di Gavorrano, Caldana, Vetulonia, Gavorrano, Ravi, Giuncarico, Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Tirli, Scarlino, Scarlino scalo, Marina di Grosseto, Buriano) a Porta Corsica.

Infine, le parrocchie della zona Ombrone-Bruna (Roselle, Arcille, Nomadelfia, Marrucheti, Campagnatico, Montorsaio, Batignano, Sasso d’Ombrone, Poggi del Sasso, Casal di Pari, Alberese, Rispescia, Braccagni, Casotto Pescatori, Principina Terra, Istia d’Ombrone) a Porta Vecchia.

I singoli gruppi, muovendo ciascuno dal luogo di ritrovo, si dirigeranno verso la Cattedrale pregando il Rosario. Alle 17 il Pontificale solenne presieduto da mons. Radaelli, al termine del quale uscirà la processione con l’immagine della Vergine, che attraverserà le seguenti strade: piazza Duomo, via Manin, Porta Corsica, via Gramsci, via Ximenes, via Manetti, corso Carducci e ritorno in piazza Duomo.