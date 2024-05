“Angolo divulvativo”: un sit-in per promuovere il diritto all’aborto

Grosseto. Il collettivo femminista “Women Talking” invita la cittadinanza a partecipare all'”Angolo divulvativo”, un incontro che si terrà in piazza Dante, a Grosseto, sabato 4 maggio, alle 17.

L’incontro

“L’incontro sarà un momento di condivisione e dibattito su quello che sta accadendo in Italia: il 23 aprile è stato approvato l’emendamento Malagola – si legge in una nota del collettivo -. Si tratta di una legge che legittima a livello nazionale l’ingresso delle associazioni anti-abortiste nei consultori, una pratica già diffusa grazie all’articolo 2 della legge 194, che innanzitutto tutela la maternità e solo successivamente legalizza l’aborto. In un’Italia che erode ogni giorno il diritto all’autodeterminazione, è fondamentale unirci contro l’ennesimo ostacolo posto tra noi e la nostra libertà. Abbiamo deciso di farlo invitando delle professioniste del settore: Giovanna Conte, attivista transfemminista, Giuliana Gentili, militante storica per il diritto all’aborto, Elena Colucci e Linda Lüthi, ostetriche, pronte a condividere la propria esperienza e conoscenza su questi temi fondamentali per la salute e l’autonomia delle donne.

“L”Angolo divulvativo’ sarà un’opportunità per informarsi, condividere esperienze e strategie, e soprattutto per ispirare azioni concrete. Le donne devono essere al centro delle decisioni che riguardano il proprio corpo e il proprio futuro, e questo incontro si propone di promuovere un dialogo aperto e inclusivo su come difendere e promuovere questi diritti fondamentali – termina il comunicato -. Vi invitiamo quindi a partecipare numerose e numerosi a questo evento, a portare le vostre domande, le vostre esperienze e soprattutto il vostro impegno per un’Italia che finalmente dia spazio alla libertà di autodeterminazione di tutte”.