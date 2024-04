Attraversamenti pedonali su via Castiglionese, Grosseto al centro: “Comune snobba petizione”

Grosseto. “La petizione promossa da Grosseto al centro e Forum ambientalista e sostenuta dalle firme di 550 grossetani, oltre 5 volte il quorum necessario, aveva chiesto al sindaco di Grosseto la realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri su via Castiglionese e di interventi che rallentassero i veicoli in prossimità del centro commerciale Marepark” (qui il testo della petizione).

A dichiararlo è, in un comunicato, l’associazione Grosseto al centro.

“Molti firmatari sono residenti del quartiere, altri abitano altrove in città. Tutti, chi quotidianamente e chi saltuariamente, continuano a rischiare la propria incolumità per attraversare una strada trafficata, via Castiglionese, in cui all’altezza del centro commerciale non sono state realizzate neppure delle semplici strisce pedonali – continua la nota -. Tra le soluzioni che avevamo ipotizzato, un primo attraversamento pedonale rialzato, che ridurrebbe la velocità dei veicoli che entrano in città da via Castiglionese, da realizzare in prossimità dell’incrocio con via Quarzo, Edilcommercio e vivaio Barbini, anche in virtù dell’impianto sportivo polivalente in costruzione in quell’area. Quindi, un secondo attraversamento protetto da collocare all’altezza del parcheggio prospiciente le numerosi abitazioni e la residenza Martin Pescatore, all’inizio dell’area del centro commerciale Marepark. Il primo attraversamento attualmente disponibile per quelle famiglie che abitano di fronte ai negozi dista infatti circa 170 metri dal primo ingresso al centro commerciale”.

“Grosseto al centro ha nel tempo promosso le petizioni che con 1.200 firme hanno portato alla messa in sicurezza, attraverso isole pedonali salvagente che azzerano i sorpassi azzardati, degli attraversamenti pedonali di tutta via Giusti, via Monte Labro e via della Pace, all’altezza del Sacro Cuore, e con ulteriori 500 firme anche dell’attraversamento di via Senese all’altezza del Villaggio Curiel – prosegue il comunicato -. Sempre a seguito dell’attività di raccolta e rilancio delle segnalazioni dei cittadini e di interlocuzione con l’amministrazione comunale da parte di Grosseto al centro, sono stati più recentemente realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati, che riducono le velocità di circa il 30%, a Braccagni (vecchia Aurelia), a Roselle (incrocio via Rosellana e via Batignanese) e alle Stiacciole (Scansanese), così come i dossi in alcune vie residenziali di Rispescia”.

“Per via Castiglionese non demordiamo: Grosseto al centro ha presentato il 26 aprile scorso formale richiesta di accesso agli atti all’amministrazione comunale per ricevere, entro 30 giorni – termina la nota -, la risposta che è mancata ai 550 cittadini grossetani che da giugno 2023 chiedono sicurezza per i pedoni che attraversano quella strada”.