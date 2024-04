Festa della Liberazione, Anpi provinciale: “Attacco manipolatorio della sezione di Grosseto al sindaco”

Grosseto. “Siamo giunti alla settantanovesima celebrazione del 25 aprile e della Liberazione d’Italia, storicamente festeggiata anche in Maremma attraverso il doveroso impegno dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia e di tutto il tavolo istituzionale che comprende anche il Comune capoluogo e la Provincia di Grosseto”.

A dichiararlo, in una lettera aperta, è Luciano G. Calì, presidente del Comitato provinciale “Norma Parenti” dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia.

“In una co-organizzazione non è mai democratico pensare di escludere o silenziare gli altri componenti. Si tratta di rispetto delle istituzioni che rappresentano la totalità delle cittadine e dei cittadini della nostra comunità – continua la lettera –. Tuttavia il gruppo dirigente di una sezione, una articolazione locale del Comitato provinciale ‘Norma Parenti’ che in Maremma conta quindici tra sezioni e circoli territoriali, ha esposto a mezzo stampa la propria linea che annuncia di trasformare una giornata di festa democratica e popolare in una contestazione contro ‘il sindaco e l’attuale amministrazione del Comune di Grosseto’, intimando loro di’”non […] partecipare, in quanto – come dice il presidente nazionale dell’Anpi – le istituzioni hanno il dovere di onorare e preservare la memoria del sacrificio delle antifasciste, degli antifascisti, delle partigiane, dei partigiani e di tutte le vittime del nazifascismo’”.

“Si tratta di un atteggiamento manipolatorio della realtà atto ad influenzare, maldestramente, una parte dell’opinione pubblica che non è a conoscenza dei fatti o della vita organizzativa dell’Anpi, comunità da sempre rispettosa della pluralità di pensiero al suo interno, ma altrettanto rispettosa delle deliberazioni che vengono assunte attraverso i lavori del comitato nazionale e del comitato provinciale che impegnano i dirigenti di tutti i livelli territoriali ad una doverosa osservanza e coerenza di azione – sottolinea Calì –. Non può dunque essere accettabile il tentativo, puerile, di utilizzare il nome o il riferimento al presidente nazionale Pagliarulo per provare a dare copertura a comportamenti ed intenzioni che hanno natura politica e strettamente personale. In democrazia le regole scelte da una comunità sono a tutela di tutti, a partire da quelle impresse con il sangue delle partigiane e dei partigiani nella Carta costituzionale, figlia della Liberazione dall’occupazione nazifascista, che l’Anpi quotidianamente si impegna a difendere ed applicare interamente. In democrazia, da sempre, chi decide di non rispettare le regole di una comunità si pone per scelta personale fuori, e non al di sopra della stessa. E queste sono le parole di due grandi dirigenti nazionali dell’Anpi, Luciano Guerzoni e Carlo Smuraglia, sinceri democratici che hanno sempre tutelato l’integrità e l’autonomia di quella che amavano ricordare essere una ‘istituzione tra le istituzioni'”.

“Chiariti definitivamente questi aspetti, invitiamo pertanto il Sindaco della città di Grosseto a non essere tentato da un pretestuoso disimpegno, poiché la presenza nelle piazze nella giornata del 25 aprile è essa stessa la cartina al tornasole di una autentica adesione ai valori costituzionali antifascisti su cui si presta giuramento all’inizio del proprio incarico. La piazza, un tempo agorà, è infatti il luogo in cui è nato il concetto stesso di democrazia – termina la lettera -. Ed è di fondamentale importanza ricordare a tutti, amministratori compresi, che il confronto diretto con la cittadinanza durante una sana e partecipata festa di popolo rappresenta sempre un salutare bagno di realtà”.