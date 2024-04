Ritorna la Festa della Liberazione: le iniziative dell’Anpi in provincia di Grosseto

Grosseto. Per la festa più importante del calendario civile italiano, l’impegno dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia si moltiplica, arrivando a coinvolgere tutte le piazze della Maremma e dell’intera Penisola.

Anche la sezione dedicata a Carla Nespolo, amata presidente nazionale dell’Anpi e prima donna a guidare l’ente morale fondato ottant’anni fa durante la fase più difficile della Resistenza all’occupazione nazifascista, ha messo in programma diversi eventi ufficiali, come quello al mattino all’Isola del Giglio tramite il locale circolo territoriale ed al pomeriggio, a partire dalle 16, a Marina di Grosseto e ad Orbetello.

Dal 25 al 28 aprile, alCinema Stella di Grosseto, sarà inoltre possibile partecipare alla proiezione del docufilm “Flora”, una pellicola sostenuta dall’Anpi anche a livello nazionale, che rappresenta un prezioso documentario, con la regia di Martina De Polo in cui, in prima persona, Flora Monti racconta la sua esperienza di staffetta partigiana sull’appennino tosco-emiliano, all’epoca appena dodicenne.

Nel 1944 gli alleati salvano lei e la sua famiglia dalle rappresaglie naziste e inizia un viaggio surreale che terminerà al campo profughi più grande d’Italia, quello allestito negli studi cinematografici di Cinecittà. Il film si sviluppa utilizzando diversi registri stilistici: l’intervista in studio a Flora, la contestualizzazione storica con ricostruzioni finzionali, in studio, ricorrendo all’ausilio delle maschere della commedia dell’arte, e in esterna, in cui la giovane Deina Palmas interpreta Flora bambina-staffetta, con il videomapping e le proiezioni sui corpi degli attori. Il tutto impreziosito da una canzone composta da Vinicio Capossela.

«Ancora una volta l’Anpi è fortemente impegnata ad estendere la festa del 25 Aprile trasformandola in una vera e propria “Settimana della Liberazione” — racconta Daniela Castiglione, presidente della sezione “Carla Nespolo” —; anche per questo è importante celebrare in ogni piazza la festa della Repubblica nata dalla Resistenza ricordando le tante donne e uomini che lottarono per la pace, la libertà e la democrazia».

mmancabile, inoltre, la consueta partecipazione al Festival Resistente con il gazebo della sezione “Carla Nespolo” allestito tutti i giorni, dal 24 al 27 aprile, sulle Mura medicee, nella zona del Cinghialino presso il Bastione Molino a Vento, per dare la possibilità alle cittadine ed ai cittadini di incontrare i volontari dell’associazione e di iscriversi, oppure rinnovare, la propria adesione annuale all’Anpi

Insieme all’occasione del tesseramento sarà anche possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare depositata alla Corte suprema di Cassazione con la quale chiedere all’Italia di riconoscere ufficialmente la Palestina come uno stato sovrano, in linea con tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite.

L’iniziativa, sostenuta dal comitato civico nazionale “X Il Futuro”, vedrà nuovamente la collaborazione della sezione Anpi “Carla Nespolo” per sottolineare la piena continuità con le decisioni ratificate il 29 marzo a Grosseto in sala Pegaso presso Palazzo Aldobrandeschi durante l’ultima assemblea degli iscritti.

“Davvero impegnativo l’obiettivo da raggiungere, ovvero raccogliere a livello nazionale almeno 50.000 firme per sostenere il popolo palestinese e le sue legittime aspirazioni, sottolineando al contempo l’importanza, in questi tempi difficili, di investire sulla solidarietà e sul ripudio della guerra richiamati nella Costituzione – si legge in una nota dell’Anpi -. Per avere maggiori informazioni riguardo a tutte le iniziative organizzate della sezione ‘Carla Nespolo’ dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia è possibile contattarla mediante l’indirizzo e-mail GrossetoANPI@gmail.com o visitando la pagina social www.Facebook.com/GrossetoANPI”.