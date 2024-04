Festa della liberazione, il sindaco: “Non terrò il mio discorso, colpa del pregiudizio di fascisti ‘rossi'” – VIDEO

Grosseto. “Cedo alla violenza di pensiero dell’Anpi ‘Palazzoli’: il 25 aprile non terrò il mio discorso. Sarò presente solo agli eventi istituzionali”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Accolgo dunque, per quanto mi è formalmente e moralmente possibile, l’invito dell’Anpi ‘Palazzoli’, cui non è seguita alcuna smentita o presa di distanza dell’Anpi provinciale. Ricordo a tutti che sono il sindaco della città di Grosseto e che ho giurato sulla Costituzione, che è genuinamente antifascista – sottolinea Vivarelli Colonna -. Eppure, lo scorso anno mi è stato impedito di parlare e, quest’anno, mi è stato chiesto di non presentarmi alle celebrazioni, perché non gradito. Giudicate voi chi è il vero democratico. Siamo liberi, sì. Ma non liberi dal pregiudizio dei cosiddetti fascisti di pensiero, quelli ‘rossi’.