Promozioni e offerte influenzano le abitudini dei consumatori

La stagione dei saldi invernali si è chiusa ormai da un po’ per la Toscana con un esito non particolarmente positivo. Sono stati addotti molti motivi per giustificare tale disfatta: dall’impoverimento dei cittadini al clima poco favorevole. A ciò si deve aggiungere, però, inevitabilmente anche un cambiamento che riguarda proprio la frequenza e la natura delle promozioni.

Il punto non è, dunque, che i cittadini sono meno interessati al risparmio, ma anzi che le occasioni di usufruire delle promozioni sono più che moltiplicate. Se in passato, infatti, i saldi estivi o invernali rappresentavano due momenti di attesa per risparmiare, oggi le cose sono cambiate e di non poco.

Al Black Friday e al Cibery Monday si aggiungono tante altre opportunità di risparmio non necessariamente legate al periodo dell’anno o ad un preciso settore. Coupon, programmi fedeltà e sconti sono tecniche di marketing sempre più adottate dai supermercati, ma anche nei negozi di abbigliamento o di prodotti beauty.

Il web invece è la panacea per chi è a caccia di risparmio. Qui alle offerte di lancio di prodotti e servizi possono affiancarsi promozioni mirate, cioè personalizzate sulla base delle preferenze dell’utente.

Del resto anche l’interesse verso le offerte è diversificato, in quanto gli adulti sembrano propendere verso un risparmio sul prodotto/servizio, mentre i giovani apprezzano molto di più l’omaggio. È per questo che le piattaforme in rete che offrono promozioni in linea con le abitudini dell’utente sono sempre di più.

Pensiamo agli abbonamenti streaming che si differenziano in base ai gusti, ma anche per i titoli proposti, il tipo di fruizione, i dispositivi aggiuntivi, la presenza o meno di annunci ed eventuali contenuti esclusivi. Il gusto di chi scegliere è, insomma, al primo posto.

Nel mondo dei giochi si preferisce acquistare i titoli in anticipo per il risparmio che deriva dal pre-ordine, ma anche approfittare delle prove gratuite prima di acquistare il gioco vero e proprio. Anche gli amanti dello sport colgono al volo le promozioni sulle scommesse che il web offre, dopo aver confrontato bonus e montepremi più ghiotti come i ‘bonus di benvenuto’ nonchè le offerte poker o skill games, o iniziative di vario genere.

Chi, invece, organizza un viaggio anticipandosi può contare sui codici sconto delle compagnie ferroviarie. Si sceglie poi la promozione più congeniale anche per il pernottamento: offerte last minute, pacchetti inclusivi e upgrade gratuiti.

In sintesi, le maggiori opzioni di risparmio coinvolgono i cittadini a fare più acquisti online, ma anche a valutare con più attenzione le differenze tra le offerte. Ancora, il desiderio di risparmio influisce sulle abitudini dei consumatori tanto quanto queste ultime influiscono sulle tipologie di promozioni.