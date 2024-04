“Vivere più sicuri è possibile”: il Lions Club organizza un incontro con i Carabinieri

Grosseto. Il Lions Club Grosseto Host organizza un incontro dedicato alla sicurezza e alla conoscenza delle nuove criminalità per affrontarle in modo efficace. Il dottor Carbinelli, Generale dell’Arma dei Carabinieri nella riserva, sarà il principale relatore dell’evento, che si terrà giovedì 18 aprile alle 17 all’Hotel Granduca in via Senese 170, a Grosseto.

“Abbiamo organizzato questo incontro – dichiara Gianluigi Ferrara, presidente del Lions Club Grosseto Host – perché siamo convinti che il tema della sicurezza si leghi profondamente con quello della qualità della vita. L’obiettivo è evidenziare l’importanza di politiche di sicurezza efficaci per mantenere e migliorare il benessere nella città di Grosseto”.

“Il modello di risposta alla criminalità oggi – afferma il dottor Carbinelli – non può caratterizzarsi che per la pluralità dei protagonisti chiamati ad agire in un’ottica di dissuasione delle attività delittuose. Con l’auspicio che anche il legislatore possa adottare provvedimenti normativi di maggiore efficacia rispetto all’incremento dei reati che ha caratterizzato il recente passato”.

Si parlerà, quindi, degli episodi di criminalità e micro criminalità successi recentemente in città e dell’affermarsi di fenomeni di illegalità di nuova tendenza, rivolti soprattutto verso i più fragili, come gli anziani o la popolazione giovanile, e spesso connessi all’utilizzo di nuove tecnologie.