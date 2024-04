Cessione del credito: revocato decreto ingiuntivo da 60mila euro per debito scaduto da 20 anni

Grosseto. Il finanziamento risaliva a quasi vent’anni prima e il risparmiatore sosteneva di averlo regolarmente rimborsato. Invece, nel 2021 era stato raggiunto da un decreto ingiuntivo da oltre 60mila euro chiesto da una società di cartolarizzazione dei crediti bancari: il risparmiatore non ha pagato e si è rivolto allo sportello Confconsumatori di Grosseto, che gli ha consigliato di proporre opposizione contro l’ingiusto decreto.

A fronte delle eccezioni del risparmiatore grossetano, la società che aveva acquistato il credito dall’istituto bancario non è riuscita a produrre neppure la copia del contratto, un piano di ammortamento o una lettera che avesse avuto l’effetto di interrompere la prescrizione.

E così, con l’assistenza dell’avvocato Francesco Lepri del foro di Grosseto, la vicenda ha avuto un lieto fine: la sentenza 183/2024 (giudice Claudia Frosini) ha annullato l’ingiunzione e dichiarato che la sola attestazione rilasciata dalla banca cedente, secondo l’articolo 50 del Testo unico bancario, non è prova del credito nel giudizio di merito, pertanto con quel solo documento la società cessionaria non può più accampare alcuna pretesa.

Sul contrasto alla cessione massiva – e spesso errata – dei crediti Npl (“Non performing loans”, cioè i crediti deteriorati) continua l’attività di Confconsumatori, a livello locale e nazionale.

Per informazioni o assistenza è possibile contattare lo sportello Confconsumatori di Grosseto, in via della Prefettura 3 (tel. 0564.417849; e-mail grosseto@confconsumatori.it).