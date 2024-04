La Fiorentina sta attraversando un momento decisamente negativo. A parte la vittoria nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta (1-0), la squadra di Vincenzo Italiano arriva dallo striminzito pareggio in Conference League in Repubblica Ceca, ma soprattutto da quattro gare senza vittorie in Serie A. Un momento difficile aggravato dalle due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus.

La sfida contro il Genoa, posticipata a lunedì 15 aprile per gli impegni europei, diventa cruciale per la qualificazione in Coppa, che è sempre più in salita. Nonostante il momento negativo, la determinazione dei pronostici Serie A sta nel dare fiducia alla Fiorentina: in vista della prossima partita al «Franchi», il segno 1 è infatti il più probabile (quotato a 1.85), mentre il successo dei rossoblù è valutato a 4.25, confermando che la gara sia alla portata dei toscani.

È nello stadio amico che la Fiorentina ha ottenuto i migliori risultati, con un rendimento doppio rispetto alle prestazioni in trasferta (27 punti contro 16). Tuttavia, in trasferta la squadra ha spesso mostrato grandi difficoltà, soprattutto nel segnare, come dimostra il recente 0-0 in casa del Viktoria Plzen.

L’arrivo del Genoa porta buoni motivi per risollevare il morale. Per i rossoblù, il viaggio verso Firenze è praticamente un tabù, poiché nei 51 precedenti di Serie A, il Grifone ha vinto solo in 3 occasioni. Sono invece 31 le vittorie della Fiorentina (oltre a 17 pareggi), a conferma di una superiorità quasi indiscussa.

Tuttavia, l’attualità vede un Genoa in buona forma e sempre pericoloso, soprattutto in attacco, guidato dal tandem Retegui-Gudmundsson, oggetto dell’interesse di molte squadre di alto livello.