Torna la Festa di Primavera: la solidarietà sboccia in centro storico

Grosseto. La Festa di Primavera del Comitato per la Vita giunge alla ventesima edizione. L’evento, che fa sbocciare la solidarietà in centro storico a Grosseto, è dedicato alla memoria dell’amatissima presidente Enrica Tognazzi, scomparsa dopo una lunga malattia nel 2019.

Come ogni anno, in piazza Dante e in piazza Duomo, saranno allestite centinaia di piante tipiche del territorio – grazie a ditte vivaistiche del comune di Grosseto – in un vero e proprio giardino ai piedi di Canapone. L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato al raggiungimento dell’obiettivo: l’acquisto di un ecografo di elevato livello qualitativo destinato alla Uoc di Radiologia interventistica oncologica e muscoloscheletrica del Misericordia di Grosseto per l’esecuzione di procedure complesse ecoguidate di alta specializzazione.

La Festa di Primavera è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Grosseto, la Provincia, Le Mura, la Pro Loco, il Coeso, l’Asl Toscana Sud Est, la Uisp. In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata alla settimana successiva, nei giorni 20 e 21 aprile, con gli stessi orari, modalità e luoghi.

Il programma

Ecco il programma:

sabato 13 aprile:

vendita di piante, in collaborazione con l’Istituto tecnico agrario e biotecnologico di Grosseto;

giornata della prevenzione oncologica, in collaborazione con Coeso Società della Salute;

dalle 16.00 alle 18.00, artisti trampolieri della scuola di circo “Mantica” sfileranno lungo le vie del centro storico cittadino;

domenica 14 aprile: