Nuovo arrivo in Questura: ecco la dirigente della Divisione Polizia anticrimine

Grosseto. Il Questore della provincia di Grosseto, Antonio Mannoni, ha ricevuto e dato il benvenuto al vice questore della Polizia di Stato, la dott.ssa Alessandra Angela Gemma, che si è insediata alla Questura di Grosseto con l’incarico di Dirigente reggente della Divisione Polizia anticrimine, sostituendo il dottor Evandro Clementucci, recentemente trasferito a Roma per altro incarico al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Alessandra Angela Gemma

La dottoressa Gemma, nata nel 1971, di origini salentine, laureata in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera in Polizia nel 1997 alla Questura di Milano, svolgendo le funzioni di funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione generale; successivamente, nel 1999 è stata trasferita alla Questura di Lecco, dove ha prestato servizio come dirigente dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, come dirigente dell’Ufficio Immigrazione e come dirigente della Divisione anticrimine.

Dal 2007 ha poi prestato servizio alla Questura di Firenze, dove ha lavorato come reggente della Divisione anticrimine, dirigente dell’Ufficio Immigrazione e dirigente dell’Ufficio del personale.

Infine, dal 2015 ha diretto diversi Commissariati di Firenze, tra cui, da ultimo, dal 2018, il Commissariato di Sesto Fiorentino, svolgendo la delicata funzione di Autorità locale di pubblica sicurezza.

La dottoressa Gemma si è detta entusiasta del nuovo incarico, che sarà anche l’occasione per ampliare le sue esperienze lavorative e per dare il suo contributo nel capoluogo maremmano.

Il Questore di Grosseto augura buon lavoro alla nuova dirigente, certo del prezioso apporto che potrà fornire in questa provincia.