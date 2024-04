“Dona un uovo di Pasqua”, le Polisportive giovanili salesiane: “Offerto un sorriso a 300 bambini”

Grosseto. Matteo Di Marzo, presidente del comitato provinciale delle Polisportive giovanili salesiane di Grosseto, al termine dell’evento di beneficenza “Dona un uovo di Pasqua”, desidera ringraziare ed esprimere “profonda gratitudine, per l’eccellente risultato ottenuto, tutti coloro che hanno fattivamente collaborato all’iniziativa”.

“Donare è un gesto compiuto spesso in maniera naturale e semplice, capace di produrre effetti benefici a chi dona e a chi riceve andando oltre il mero materialismo – continua Di Marzo -. L’iniziativa della raccolta delle uova, nata, sviluppata e promossa già dallo scorso anno insieme al segretario del comitato provinciale Michele Marchese, si è svolta in diversi comuni nella provincia di Grosseto. L’eccellente risultato ottenuto ha permesso di portare un sorriso a più di 300 bambini meno fortunati. E’ quindi doveroso ricordare che tutto questo non sarebbe potuto avvenire se le attività, le organizzazioni sportive ed i singoli cittadini di Grosseto, non avessero fornito il loro prezioso contributo. Tutte le uova raccolte sono state consegnate alle parrocchie del S.S. Crocifisso, di Marina di Grosseto, di Roselle, di Roccastrada, alle delegazioni della Croce Rossa Italiana di Ribolla e di Gavorrano, all’Istituto S. Elisabetta di Grosseto per la successiva distribuzione ai bambini”.

“Il comitato provinciale ringrazia in maniera significativa il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna che, valutando positivamente lo spirito dell’iniziativa, ha concesso il patrocinio del Comune ed una preziosa collaborazione da parte dell’assessorato alle politiche sociali. I ringraziamenti sono estesi anche alla Consulta per le disabilità e alla Protezione Civile per l’uso del locale a disposizione punto di raccolta delle uova. E’ intendimento del presidente di Marzo ringraziare di cuore per il fattivo supporto fornito dal comitato provinciale, l’Asd Condor 81ers, la società Pianeta Formazione e la società sportiva U.S. Grosseto 1912, grazie alle quali è stato possibile raggiungere molti donatori nella provincia di Grosseto e condividere con loro un’esperienza altamente formativa qual è quella del dono – termina Di Marzo –. Il comitato provinciale delle Polisportive giovanili salesiane di Grosseto vi da appuntamento alle prossime iniziative che si terrà nel corso dell’anno”.