Mercati estivi 2024: tutti gli appuntamenti nelle frazioni

Grosseto. L’estate 2024 si preannuncia ricca di appuntamenti nelle frazioni balneari di Marina di Grosseto e Principina a mare. In collaborazione con le Pro loco, l’amministrazione presenta un programma estivo coinvolgente, pensato per soddisfare residenti e turisti.

“Le due frazioni – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini – sono pronte ad accogliere con calore il grande flusso turistico che ogni anno affolla il nostro incantevole litorale. Le nostre iniziative non solo contribuiranno a potenziare il turismo e il commercio locale, ma offriranno anche un’ampia gamma di prodotti di alta qualità, principalmente provenienti dai produttori e dagli operatori del territorio, valorizzando così le nostre tradizioni e la nostra identità locale”.

Il programma

A Marina di Grosseto gli eventi inizieranno con la Primavera vintage (sabato 27 e domenica 28 aprile) che animerà le strade con più di trenta bancarelle. Seguiranno appuntamenti imperdibili come Fiorinfiera (sabato 25 maggio e domenica 26 maggio), Mare Maremma (1/2 giugno, 15/16 giugno, 6/7 luglio e 20/21 luglio). E ancora Bancarelle al mare (3/4 agosto e 17/18 agosto), e L’Italia a tavola. Specialità delle cucine tipiche regionali (venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto).

Le manifestazioni culmineranno con il coinvolgente Mercato teatro e musica nei weekend del 31 agosto/1° settembre e del 14/15 settembre.

A Principina a mare, non mancherà l’affascinante Mercatino delle pulci, in programma nei giorni 4/5 luglio, 18/19 luglio, 1/2 agosto, 8/9 agosto, 15/16 agosto, 24/25 agosto, 29/30 agosto e nei fine settimana del 13/14 luglio, 27/28 luglio e del 24/25 agosto, che offrirà a tutti gli appassionati del genere un’opportunità per scoprire oggetti unici.