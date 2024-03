Un blog sul giardinaggio: il progetto editoriale del giardiniere toscano Tiziano Codiferro

Quello del giardinaggio è un hobby piacevole, appagante e dalle mille sfaccettature, che accomuna tantissime persone spaziando dagli autentici “pollici verdi” fino ai neofiti.

Proprio per questo motivo un noto giardiniere toscano, Tiziano Codiferro, ha pensato di avviare un progetto editoriale online in cui chiunque possa trovare gratuitamente notizie e curiosità interessanti, a prescindere da quale sia il proprio livello di esperienza.

Il nuovo blog sul giardinaggio di Tiziano Codiferro

Questo blog è collocato nell’apposita sezione del sito www.codiferro.it e viene aggiornato continuamente con dei nuovi articoli; al momento ne sono già presenti diverse centinaia, ma Codiferro intende renderlo ancora più ricco di contenuti.

Al netto delle cifre, a rendere speciale questo blog è senz’altro la grande utilità delle informazioni messe a disposizione dei lettori: molti articoli, infatti, rappresentano delle vere e proprie guide che forniscono indicazioni su come svolgere una molteplicità di attività “green”, sia a livello professionale che amatoriale.

Non mancano approfondimenti dedicati in modo specifico a determinate specie di piante, ma non sono da meno neppure gli articoli a carattere generale di natura più tecnica, come ad esempio quello dal titolo “Come realizzare un orto in verticale”.

Da giardiniere a master gardener: un’interessante “case history”

Al di là del progetto editoriale, che saprà sicuramente rivelarsi utile a chi ha la passione del verde, l’idea di questo giardiniere toscano merita di essere considerata un’interessante case history professionale.

Tutte le professioni sono in costante evoluzione, anche quelle dalla forte essenza tecnica e scientifica, come appunto quella del giardiniere, per questo Tiziano Codiferro ha pensato di associare degli ulteriori servizi all’attività di giardiniere tradizionalmente intesa, tanto da divenire un vero e proprio “master gardener”.

Parallelamente al blog, di cui abbiamo detto, Codiferro ha anzitutto avviato un e-commerce da cui è possibile acquistare non solo piante di ogni tipologia, ma anche accessori e quant’altro sia utile alla gestione del proprio verde; anche lo shop, proprio come il blog, si trova in un sezione dedicata del sito web precedentemente menzionato.

Quanto ai servizi in senso stretto, invece, Codiferro ha pensato di rispondere ad esigenze tipiche dei tempi odierni, occupandosi di progettazione di spazi verdi, sia di tipo outdoor che indoor, di realizzazione di impianti di irrigazione per giardini, utili per renderne più pratica ed efficiente la gestione, di posa e manutenzione di prati sintetici, sempre più diffusi nel mondo sportivo, e molto altro ancora.

Codiferro ha pensato anche a degli innovativi servizi di formazione, un vero e proprio “garden coaching” dedicato a chi desidera acquisire conoscenze e competenze preziose per gestire al meglio il proprio giardino.

Oggi, d’altronde, chi ama il verde non si accontenta di avere un giardino accattivante e delle piante in ottima condizione, ma desidera essere protagonista, desidera vivere il proprio hobby il più a fondo possibile, ecco perché poter gestire il proprio verde in autonomia, magari riuscendo anche a dare spazio alla propria creatività, rappresenta una prerogativa assai interessante.