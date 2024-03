Grosseto. Questa mattina, la grossetana Ilaria Berardini ha conseguito, all’Università di Bergamo, la Laurea magistrale in Planning and Management of tourism system, con la votazione di 110 e lode.

La neodottoressa ha discusso la tesi dal titolo “Tourism in italian borghi: preserving identity and image. Insights from four borghi of Maremma grossetana”.

Alla dottoressa Berardini le congratulazioni e i migliori auguri da parte della redazione.