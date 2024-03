Grosseto. La Polizia Municipale di Grosseto piange la scomparsa del collega Alfredo Tognoni e si stringe al dolore della famiglia.

Entrato a far parte dell’allora Corpo dei vigili urbani nel 1983, Alfredo (nella foto la sua moto) ha da sempre vestito la divisa del motociclista, prima come agente e poi come coordinatore, chiudendo come responsabile della Sezione Quartieri fino a dicembre quando, per gravi motivi di salute, ha dovuto richiedere il pensionamento.

Nonostante il combattivo carattere e la forza di animo, Alfredo ha dovuto arrendersi lasciando la moglie Carla, i figli Lorenzo e Giulia e i suoi colleghi tutti.

Le esequie si terranno oggi, 22 marzo, al cimitero di Sterpeto, alle 15.15.

Il sindaco Vivarelli Colonna si unisce al cordoglio.