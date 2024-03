“Dona un uovo di Pasqua”: Nuovo Orizzonte Civico ha aderito all’iniziativa

Grosseto. L’associazione Nuovo Orizzonte Civico, presieduta da Claudio Pacella, con i suoi soci ed i rappresentanti istituzionali, ha partecipato all’iniziativa ‘Dona un uovo di Pasqua‘, promossa dal comitato provinciale Polisportive Giovani Salesiane, patrocinato dal Comune di Grosseto, che, a sua volta, le donerà ai bambini meno fortunati.

“Riscoprire il concetto del dono – scrivono i rappresentanti di Nuovo Orizzonte Civico che hanno consegnato le uova – vuol dire ritornare a quel concetto di solidarietà che era prassi comune nella società del passato e che, con il benessere, si è spesso perso. Regalare un sorriso ai bambini fortunati, per un’associazione come la nostra, che vede nel sociale e nel welfare uno degli obiettivi principali, è stato un momento molto sentito. L’adesione all’iniziativa del comitato provinciale Polisportive Giovani Salesiane è stata condivisa con tutti i nostri iscritti che hanno sposato in pieno questa importante iniziativa benefica”.