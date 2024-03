Consulta per il verde: la proposta di iniziativa popolare arriva in commissione ambiente

Grosseto. Giovedì 21 marzo, alle 9, la proposta di iniziativa popolare per istituire la Consulta per il verde della città di Grosseto verrà discussa in commissione “ambiente”, nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale, in piazza Duomo 1. La commissione è pubblica, tutti possono assistervi.

“La proposta, promossa dalle locali associazioni Italia nostra, Wwf, Forum ambientalista, Isde medici per l’ambiente, Coordinamento comitati e associazioni ambientali e Grosseto al centro, è stata sostenuta da oltre un centinaio di grossetani che si sono recati a firmare in municipio per portarla al voto del Consiglio comunale – si legge in una nota di Grosseto al centro –. Se istituita, la Consulta per il verde potrà riunire i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale, della scuola, del mondo scientifico e delle professioni competenti, offrendo gratuitamente il proprio contributo di conoscenze, idee e suggerimenti all’amministrazione comunale di Grosseto per la migliore gestione, tutela e valorizzazione del verde cittadino. Anche attraverso progetti e iniziative atte a promuovere la cultura del verde, incoraggiando la crescita dei cittadini sia sul piano della partecipazione che su quello delle conoscenze del patrimonio arboreo della città”.

“Dopo ben 15 mesi dalla raccolta delle firme e dopo che, per il mancato rispetto dei termini normativi da parte dell’amministrazione comunale, l’iniziativa di democrazia partecipativa si era arenata, tanto da rendere necessario l’interessamento della Prefettura di Grosseto, la proposta popolare raggiunge finalmente la commissione ‘ambiente’ per essere illustrata ed esaminata prima di approdare al voto del parlamento cittadino, il Consiglio comunale – termina il comunicato -. Ci sono occasioni in cui ogni cittadino può far valere la sua partecipazione nel luogo e nel momento più solenne, quando le idee escono dalle piazze e dai social ed entrano nella sala dove vengono ascoltate. L’invito, per chi ama gli alberi ed ha a cuore il verde della nostra città, è quello di partecipare assistendo alla commissione pubblica di giovedì 21 marzo, alle 9, nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale”.