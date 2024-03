La Polizia Stradale incontra i ragazzi dell’associazione “Iron Mamme”

Grosseto. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Grosseto ha incontrato i membri dell’associazione “Iron Mamme”, fondata dai genitori dei ragazzi affetti da autismo con l’obiettivo di riunire e fare collaborare le famiglie che vivono quella condizione.

Nel mezzo ci è entrata anche la Polizia Stradale, con le sue donne e i suoi uomini, che hanno voluto fornire il proprio contributo di professionalità e simpatia e far vivere a quei ragazzi meravigliosi una giornata di festa.

L’incontro

Molto entusiasti della presenza degli uomini in divisa e sempre molto curiosi, i ragazzi e gli adulti sono saliti a bordo delle auto di servizio, per vedere e toccare con mano le strumentazioni di bordo e per l’immancabile foto ricordo a bordo delle luccicanti auto della Polizia.

Poi i poliziotti si sono spostati all’interno dei locali dell’associazione per proiettare dei filmati realizzati dal Servizio Polizia Stradale e illustrare le regole fondamentali da rispettare quando si è in strada, sia che guidi una bici, un monopattino o semplicemente si passeggi.

Sono, questi, incontri importanti, che contribuiscono ad avvicinare ragazzi e genitori alle istituzioni, mettendoli, al contempo, di fronte ai fondamentali temi dell’educazione stradale e renderli, così, consapevoli, dei rischi della strada.