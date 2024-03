Giornata mondiale dell’acqua, Grosseto si colora di blu: il programma delle iniziative

Grosseto. AdF, quest’anno la Giornata mondiale dell’Acqua raddoppia: la mattina attività con gli alunni delle scuole, prima al Centro della Scienza e della Tecnica e poi in piazza Dante, con un fiume blu che scorrerà per le vie della città; il pomeriggio convegno tecnico-scientifico sul riuso delle acque reflue depurate, con un intervento, tra gli altri, del presidente emerito della Corte costituzionale, il professor Giovanni Maria Flick.

La data è quella di venerdì 22 marzo e per l’occasione Grosseto si tingerà di blu, grazie al ricco programma di iniziative promosse da AdF insieme alla Fondazione Polo universitario grossetano e ad altri enti del territorio. Al centro della giornata i temi della tutela e dell’uso consapevole della risorsa idrica, della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, con particolare attenzione all’aspetto educativo e al coinvolgimento delle scuole del territorio.

“Ogni anno la Giornata mondiale dell’acqua rappresenta un momento importante di condivisione e incontro con il territorio e soprattutto con le scuole – spiega il presidente di AdF Roberto Renai –. Quest’anno coloriamo di blu questa giornata speciale insieme alle istituzioni e alle future generazioni, rilanciando l’importanza della tutela e dell’uso consapevole della risorsa idrica, della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente. L’acqua è la risorsa più preziosa che ci sia, prendiamocene cura tutti insieme”.

“Nel celebrare la Giornata mondiale dell’scqua – aggiunge l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari – puntiamo sul futuro e sulla transizione ecologica ed energetica, sia coinvolgendo le scuole e le nuove generazioni, sia con una nuova impostazione industriale nella gestione del ciclo delle acque che guarda anche al loro riuso. Da qui nasce questo importante convegno con il quale, grazie a contributi di alto livello, poter approfondire insieme questa opportunità nei suoi diversi aspetti”.

“La Giornata mondiale dell’acqua vede la Fondazione Polo universitario grossetano impegnata su più fronti: quello scientifico, con le attività didattiche che si svolgeranno nel laboratorio del Centro della Scienza e della Tecnica, e quello giuridico, con il convegno sul tema del riuso dell’acqua – dichiara la presidente della Fondazione Polo universitario grossetano, Gabriella Papponi Morelli –. Gli approfondimenti proposti in questa speciale occasione sono finalizzati a fare un focus su quanto la risorsa sia preziosa, con il coinvolgimento di scolari, giuristi, ordini professionali: in questo modo la Fondazione assolve alla Terza Missione, poiché trasferisce conoscenze alla società civile, con l’obiettivo di promuovere la crescita del territorio e di apportare benefici di natura sociale, culturale ed economica”.

Il programma delle iniziative

“Facciamo volare insieme tante gocce di futuro”. Questo il motto delle attività della mattina, che inizieranno intorno alle 9.30 e vedranno protagonisti 130 alunni delle scuole primarie di Grosseto, prima al Centro della Scienza e della Tecnica, dove potranno seguire una lezione teorico-pratica su “La magia dell’acqua, fonte di vita e bene primario per il pianeta”, poi con una passeggiata dal Giardino dell’Archeologia per le vie del centro e fino a piazza Dante con palloncini blu ecologici e biodegradabili. Una volta in piazza Dante (intorno a mezzogiorno), i palloncini biodegradabili verranno liberati in cielo dagli alunni e saranno consegnate loro una borraccia di AdF a testa da parte del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, del Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, del consigliere Valentino Bisconti, per la Provincia di Grosseto, della presidente della Fondazione Polo universitario grossetano, Gabriella Papponi Morelli, del presidente di AdF, Roberto Renai, e dell’amministratore delegato di AdF, Piero Ferrari. L’intera mattinata è promossa da AdF insieme alla Fondazione Polo universitario grossetano e al Centro della Scienza e della Tecnica, con il patrocinio della città di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

Il pomeriggio, invece, alle 16, alla Fondazione Polo universitario grossetano, si terrà il convegno dal titolo “L’acqua ha nuove forme di… riuso – Contesto normativo, stato attuale e prospettive”, promosso da AdF con Fondazione Polo universitario grossetano, Ordine degli avvocati di Grosseto, Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali di Grosseto, con la presenza di Agile Academy come partner organizzativo. Interverranno Giovanni Maria Flick (presidente emerito della Corte costituzionale), Sonia Carmignani (professore ordinario di Diritto agrario all’Università di Siena), Paolo Mannini (Dottore agronomo e accademico dei Georgofili) e Fabio Zappalorti (direttore generale di Anbi Toscana e del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud).

Ad aprire i lavori il benvenuto di Gabriella Papponi Morelli (presidente della Fondazione Polo universitario grossetano) e i saluti di Antonfrancesco Vivarelli Colonna (sindaco di Grosseto), Roberto Renai (presidente di AdF), Alessandro Oneto (presidente dell’Ordine degli avvocati di Grosseto) e Fabio Fabbri (presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali di Grosseto). Sarà invece Piero Ferrari, amministratore delegato di AdF, a tenere l’intervento conclusivo dei lavori del convegno.