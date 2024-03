Tre nuovi parcheggi per disabili, il garante: “Accolte richieste dei residenti”

Grosseto. “E’ con grande soddisfazione che annuncio la realizzazione degli stalli riservati ai disabili in via Cipro 22“.

Così il garante per la disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani, dopo un lavoro richiesto da due signore che vivono nello stabile.

“Grazie alla collaborazione tra garante, Sistema, ufficio mobilità del Comune di Grosseto e al fondamentale intervento del consigliere comunale Alfiero Pieraccini – afferma Montani -, è stata risolta una situazione molto delicata in cui erano coinvolte persone fragili. L’unità di intenti, tra i vari soggetti istituzionali, ha permesso la realizzazione, in tempi brevi, di tre nuovi parcheggi per disabili che si aggiungono ai due già esistenti”.

“Come garante della disabilità del Comune di Grosseto – prosegue Montani –, esprimo il mio più sincero ringraziamento nei confronti delle persone che hanno permesso questo importante gesto di sensibilità. In particolar modo il consigliere Alfiero Pieraccini, il geometra Manuele Meocci di Sistema, l’ingegner Samuele Guerrini dell’ufficio mobilità e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi”.

Montani invita i cittadini a segnalare e le istituzioni a lavorare unite. “E’ importante segnalare – afferma il garante per la disabilità- perché spesso riusciamo a risolvere problemi che, altrimenti, resterebbero tali per lungo tempo, così come è fondamentale la collaborazione che stiamo trovando nella soluzione dei problemi dei cittadini. Collaborare vuol dire capire che un passo verso l’inclusione è un bene per l’intera comunità”.