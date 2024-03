Rimossi rifiuti, roulotte e auto abbandonate: via Giordania si rifà il trucco

Grosseto. Sono partite questa mattina le operazioni di pulizia straordinaria in via Giordania, a Grosseto, un’area da tempo soggetta ad abbandono illecito dei rifiuti.

Grazie al via libera dalla Polizia municipale, gli operatori di Sei Toscana e Eco.Teti hanno potuto avviare l’intervento nell’intera zona, estirpando il verde invasivo e rimuovendo una grande quantità di spazzatura, in gran parte di natura edile, oltre a molti rifiuti ingombranti. Iniziata anche la rimozione delle roulotte e le auto abbandonate.

Le operazioni

L’azione degli operatori ecologici è stata accompagnata da un importante dispiego di mezzi, tra cui un autocarro con gru per la rimozione dei rifiuti ingombranti, un furgone per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, un porter e spazzatrice. È stato utilizzato anche un furgone specializzato per la rimozione di rifiuti pericolosi, messo a disposizione da Eco.Teti. A coronamento dell’azione di pulizia, sono state inoltre installate quattro telecamere: una in prossimità del cantiere di Sei Toscana, un’altra nei pressi della Grosseto Sviluppo, una lungo la ferrovia e un’altra ancora nei pressi di largo Iran, al fine di individuare e punire chi si comporta in modo incivile gettando rifiuti e ingombranti lungo strada. Il Comune ricorda infatti che la vigente normativa considera l’abbandono di rifiuti un reato punibile con ammende che possono arrivare anche a 20mila euro in caso di rifiuti speciali.

Nel complesso, in questo primo scorcio di anno 2024, sul territorio grossetano sono 32 i verbali stilati dagli ispettori, 30 i verbali amministrativi effettuati grazie alle telecamere e 17 i verbali fatti con le telecamere inviati alla Polizia Municipale.

“Adesso – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente, Erika Vanelli – l’area è ritornata a essere decorosa. Cercheremo di mantenerla così, anche grazie al supporto delle telecamere che permetteranno di sorprendere chi sporca la nostra città dimostrando di non avere il minimo senso civico. L’ufficio ambiente si sta dotando di una telecamera ‘killer’ mobile: andrà a coprire, a rotazione, le zone più critiche implementando il controllo del territorio. Ringraziamo gli operatori di Sei Toscana e gli agenti della nostra Polizia Municipale per il lavoro svolto”.