La slot Goldify di IGT a Wazamba

La slot a cinque rulli Goldify, dal design elegante, ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico per le sue funzionalità non standard. La sua caratteristica principale è quella di trasformare i simboli ordinari in simboli speciali che vengono pagati in combo con probabilità più alte. Puoi giocare a questa slot su Wazamba – Maggiori informazioni sulla slot disponibile su Wazamba sono disponibili qui sotto.

Informazioni sulla slot

La slot machine Goldify di IGT ha 5 rulli, 4 righe e 40 linee. Puoi attivare 1, 10, 20, 30 o 40 linee. Subito dopo il rilascio, la puntata massima per linea era di 40 monete, ma ora lo sviluppatore ti permette di puntare su una linea fino a 500, il che rende la slot online interessante per i giocatori di alto livello. Attivando tutte le corsie, il valore massimo dei giri raggiunge i 20.000 crediti! Nella demo gratuita le opportunità del giocatore sono limitate a un bankroll piuttosto modesto di 1.000 monete.

Per vincere denaro nella slot è possibile raccogliere una combinazione di tre segni identici sulla linea attiva. La sequenza deve iniziare dal rullo più a sinistra. L’Rtp nella descrizione della slot è dichiarato fluttuante – dal 92,2% al 96,2%, il che può mettere in guardia i giocatori più esperti. Il premio massimo per la raccolta della combinazione più costosa con la puntata più alta è di 1.000.000 di crediti, che potrebbe essere percepito come una sorta di jackpot, assente nella macchina.

Il segreto principale della slot risiede in una trovata unica degli sviluppatori: hanno offerto ai giocatori la possibilità di influenzare in modo indipendente l’aumento del rapporto di vincita! Cliccando su una qualsiasi delle icone presenti sul campo, puoi trasformarla in un simbolo d’oro e aumentare di 5 volte la vincita delle combinazioni che la compongono! È il giocatore a decidere quale icona rendere più costosa. Inoltre, il giocatore di Wazamba può cambiare la sua scelta anche prima di ogni nuovo inizio della batteria.

Simboli

La slot machine di Wazamba racconta la storia di Re Mida. Il sovrano frigio desiderava ardentemente raccogliere tutto l’oro del mondo e non aveva paura di chiedere a Dioniso un dono unico: un solo tocco per trasformare qualsiasi oggetto in oro. Questa stessa abilità, nel gioco, è appannaggio del giocatore d’azzardo.

Il tema della mitologia greca viene ripreso nel design dei tamburi e nella selezione dei simboli. I rulli si trovano sullo sfondo di un tempio con colonne antiche, gli elementi dell’interfaccia sono incorniciati da un caratteristico ornamento greco e sui tamburi appare l’immagine di Mida e di sua figlia. Inoltre, i giocatori vedono l’immagine di un mitico Pegaso, un elmo corinzio, un’anfora, una lira, un anello reale e il pomo della discordia. È interessante notare che lo sviluppatore non parla dell’uso di segni impilati, ma questi appaiono quasi sempre sui rulli in pile di diversi pezzi.

Il ritratto dell’allegro Mida viene utilizzato nella macchina come wild. Completa la combo di qualsiasi altro simbolo e porta una vincita con un moltiplicatore massimo x2000 quando crea catene indipendenti di 3-5 segni. All’immagine del re non può essere applicata la funzione di premio principale che aumenta il coefficiente. Ma se utilizzi l’immagine della figlia di Mida come segno d’oro, il giocatore otterrà un secondo simbolo con un coefficiente x2000 per 5 icone in fila!

La rosa d’oro su sfondo nero è uno scatter. Il pittogramma è responsabile dell’attivazione della modalità giri gratuiti con bonus aggiuntivi in Wazamba.

Gioco bonus

Non c’è il solito gioco bonus nella macchina, ma ci sono i giri gratis, che vengono attivati dallo scatter – una rosa d’oro. Per avviare la modalità, è sufficiente raccogliere sui rulli 3, 4 o 5 di queste icone. Più scatter raccoglie il giocatore, più giri gratuiti otterrà. I giocatori fortunati che raccolgono 5 scatter sul campo otterranno ben 100 giri gratis!

Nella modalità a premi, il giocatore ottiene un ulteriore bonus: la possibilità di trasformare diversi simboli ordinari in simboli d’oro. La scelta delle icone che verranno pagate con un coefficiente quintuplicato avviene prima dell’inizio dei giri. Il numero di scatter indica il numero di icone che possono “indorare” il giocatore. In altre parole, dopo aver raccolto 5 scatter e attivato 100 giri gratuiti, l’utente ottiene 5 simboli con un rapporto di vincita maggiorato!