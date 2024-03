“Animals”: al centro commerciale in mostra 144 specie a grandezza naturale

Grosseto. Centoquarantaquattro esemplari di animali a grandezza naturale, otto aree tematiche tutte da esplorare, un’area ludico-didattica multimediale a disposizione dei più piccoli.

È “Animals – Conoscere gli animali, rispettandoli“, il nuovo evento organizzato da Aurelia Antica Shopping Center in collaborazione con il Wwf e il patrocinio del Comune di Grosseto.

Oggi, martedì 12 marzo, l’inaugurazione ufficiale dell’attrazione, che resterà allestita in galleria fino a martedì 2 aprile, sempre ad accesso libero e gratuito, per ammirare tutte le specie di animali del pianeta riprodotte in peluche in ogni minimo particolare, con imbottitura 100% Pet riciclato nel rigoroso rispetto dell’ambiente, all’interno del loro habitat naturale.

La prima giornata di “Animals” ha già visto la partecipazione di alcune scolaresche dell’Istituto comprensivo 5 di Grosseto, accompagnate dalla dirigente scolastica Marzia Canali. A guidare gli studenti tra le meraviglie del mondo animale è stato lo zoologo Stefano Portaluri, che sarà a disposizione delle scuole tutte le mattine dal lunedì al venerdì e per le intere giornate di sabato e domenica, mentre nei pomeriggi infrasettimanali la visita alle varie aree tematiche sarà libera.

La mostra

Un “viaggio” spettacolare e educativo all’interno del centro commerciale per imparare a conoscere tutte le abitudini degli animali del pianeta, anche i più esotici, attraverso otto tappe: l’area fattoria con gli animali di campagna, l’area volatili con tanti uccelli colorati, l’area rettili con coccodrilli e serpenti, l’area foresta con gli animali tipici delle foreste occidentali e del sottobosco, l’area Oceania tra canguri e koala, l’area savana con la giraffa, le zebre e i leoni con i loro cuccioli, l’area giungla-Asia con la tigre bianca e il panda e l’area Poli con orsi polari, renne e pinguini. Ma non solo: al centro commerciale sarà allestita anche un’area accoglienza con uno staff di professionisti per ricevere i piccoli “esploratori” e far indossare loro una tenuta a tema e accessori adatti per un’esperienza ancor più interattiva attraverso le aree di “Animals”, al termine della quale troveranno un oceano in 3D in cui immergersi dotati di visori tridimensionali per imparare a conoscere meglio anche l’habitat oceanico. Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di “Sostenitore della natura” griffato Aurelia Antica e al termine dell’evento la scuola che avrà coinvolto il maggior numero di bambini nella visita guidata avrà una donazione dal centro commerciale.

«Siamo particolarmente entusiasti di presentare questo nuovo evento in collaborazione con il Wwf e il patrocinio del Comune di Grosseto – dichiara Martina Guadalti, responsabile marketing e comunicazione di Aurelia Antica Shopping Center – perché propone un format davvero unico nel suo genere, utile a divertire, ma anche a educare al rispetto e alla salvaguardia del mondo animale e della natura. È un evento per tutta la famiglia, come vuole la migliore tradizione del nostro centro commerciale, e in questo caso siamo pronti ad accogliere anche gli studenti in visite guidate con uno staff di professionisti, in modo che i più piccoli possano fruire appieno di questa esperienza. Abbiamo già tante adesioni e confidiamo che in tanti vogliano cogliere l’opportunità di un meraviglioso viaggio nella natura di tutti i continenti».