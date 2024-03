“A difesa della Costituzione”: l’Anpi convoca l’assemblea degli iscritti

Grosseto. La sezione “Elvio Palazzoli” dell’Anpi di Grosseto terrà la propria assemblea degli iscritti venerdì 15 marzo, alle 16.00, nella sala conferenze della Cgil di Grosseto, in via Repubblica Dominicana 80.

L’iniziativa avrà il titolo “A difesa della Costituzione“.

“Al centro della discussione verranno poste la proposta del premierato, oggi avviata verso l’approvazione, che tuttavia prevede un iter parlamentare abbastanza lungo e complesso, e l’autonomia differenziata. Due disegni di legge del Governo in carica che stravolgeranno il nostro ordinamento costituzionale e che richiedono una forte opposizione di tutte le forze democratiche ed antifasciste che hanno a cuore i principi e i valori della nostra Repubblica – dichiara il presidente della sezione dell’Anpi, Romeo Carusi -. L’assemblea sarà anche l’occasione per fare il punto sulle iniziative passate e future promosse dalla sezione, con particolare riguardo alla necessità di costituire comitati locali a difesa della Costituzione per affrontare la campagna referendaria sul premierato, qualora non ricevesse la maggioranza dei 2/3 in Parlamento, nonché la partecipazione della sezione alle prossime celebrazioni del 22 marzo, a Maiano Lavacchio, e del 25 aprile”.