“Libere tutt3”: manifestazione per la Giornata internazionale dei diritti delle donne

Grosseto. Venerdì 8 marzo, dalle 17 alle 19.30, in piazza Dante, a Grosseto, si svolgerà la manifestazione “Libere tutt3“, organizzata da molte realtà del territorio grossetano per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne.

“Le promotrici si richiamano allo sciopero transfemminista annunciato da “Non una di meno”, uno sciopero dal lavoro retribuito (con l’adesione di molte sigle sindacali) ed anche dal lavoro di cura parentale. Perché se ci fermiamo noi si ferma il mondo – si legge in una nota degli organizzatrici della manifestazione -. L’evento sarà aperto da un’introduzione che spiegherà i motivi che spingono moltissime donne a protestare e lottare, anche attraverso lo strumento dello sciopero. Seguiranno le testimonianze delle lavoratrici provenienti dai più diversi ambiti professionali, che racconteranno per le proprie personali difficoltà insieme a quelle che comunemente incontrate da tutte. Verrà inoltre data la possibilità di intervenire anche alle singole persone per declinare il tema promosso dalla Giornata internazionale dei diritti delle donne”.

“In chiusura sarà realizzata un’azione collettiva che coinvolgerà tutte le donne della piazza in continuità con la seguente motivazione: «In un mondo che ci impone di essere sempre attive, attente e diligenti, in segno di protesta ci sdraieremo a terra, occupando lo spazio che ci spetta e prendendoci una pausa dalle aspettative di tutti» – termina il comunicato -. L’azione avrà una durerà di 80 secondi e concluderà la manifestazione al grido di ‘Libere tutte'”.

L’evento è promosso da: Anpi – Coordinamento Donne provincia di Grosseto, Arci Comitato territoriale Grosseto Aps, Associazione Rosa Parks – Centro culturale protestante, Cantiere Queer Arci – Aps, Cisl Grosseto, Cobas Scuola Grosseto, Collettivo Women Talking, Commissione provinciale pari opportunità della Provincia di Grosseto, Coordinamento Donne Anpi Licena Rosi Boschi, Coordinamento donne Cgil, Coordinamento donne Spi Cgil, Fondazione Fiocchetto Lilla, Libera Grosseto, Libreria delle Ragazze – Raccontiincontri – Aps, Olympia De Gouges – Aps, Tocca a Noi, Uil Grosseto, WorkingClass Hero OdV.